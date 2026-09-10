आईफोन 18 लॉन्च इवेंट: मेहमान बनकर पहुंचे तृप्ति डिमरी और एपी ढिल्लों, सीईओ टर्नस ने सेलेब्स को दिखाए नए मॉडल

अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और सिंगर एपी ढिल्लों हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित क्यूपर्टिनो शहर पहुंचे। यहां दोनों ने एप्पल लॉन्च इवेंट में शिरकत की। इस दौरान एप्पल के सीईओ जॉन टर्नस ने उन्हें नए आईफोन 18 प्रो मॉडल दिखाए। इस इवेंट की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

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आईफोन लॉन्च इवेंट में पहुंचे सितारे

क्यूपर्टिनो शहर में आयोजित इस इवेंट में बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और सिंगर एपी ढिल्लों को आमंत्रित किया गया था। इवेंट में आईफोन 18 प्रो मॉडल और आईफोन 18 डुओ को लॉन्च किया गया। इवेंट के दौरान कंपनी के सीईओ जॉन टर्नस को सेलेब्स के साथ बातचीत करते देखा गया।