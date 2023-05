‘द कपिल शर्मा’ शो अपने कॉमेडी के साथ-साथ सेलेब्स गेस्ट के लिए भी मशहूर है। बॉलीवुड से लेकर साउथ सेलेब्स तक कपिल के शो में अपनी फिल्मों को प्रमोट करने लिए आते हैं और शो में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाते हैं। कपिल भी अपने गेस्ट का मनोरंजन करने में पीछे नहीं हटते हैं। अपनी जबरदस्त कॉमेडी के दम पर कपिल भी उन्हें हंसा कर लोट पोट कर देते हैं।



Iss weekend raat 9:30 baje, #SonyEntertainmentTelevision par #TheKapilSharmaShow mein, khud aa rahe hain the Sheikh from Dubai.. jamaane mehfil with team #Chatrapathi, in Mumbai.