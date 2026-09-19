हाफ: टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली मलयालम फिल्म बनी

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निर्देशक समजद पीएस की यह फिल्म प्रतिष्ठित मिडनाइट मैडनेस सेक्शन में दिखाई जाने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई है। फिल्म की स्क्रीनिंग को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कार्यक्रम में मौजूद सूत्रों के मुताबिक, थिएटर में फिल्म के दौरान दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद हुए सवाल-जवाब के सेशन में भी यह एनर्जी बनी रही।'हाफ' को एनी सजीव और पी. के. सजीव ने फ्रैग्रेंट नेचर फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। फिल्म को इसकी अलग और दमदार कहानी के साथ-साथ दर्शकों को अपने अंदर खींच लेने वाले सिनेमाई अनुभव के लिए अंतरराष्ट्रीय दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली।फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कई मौकों पर पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा। फिल्म की गहरी दुनिया और इसे पेश करने के अलग अंदाज ने दर्शकों पर खास प्रभाव छोड़ा।