वेट्टुवम: मेकर्स ने दिखाई फिल्म की खास झलक, इस बात के लिए पंकज त्रिपाठी को कहा धन्यवाद

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पा. रंजीत द्वारा निर्देशित फिल्म 'वेट्टुवम' के टीजर की शुरुआत एक्टर पंकज त्रिपाठी की आवाज से होती है। इस टीजर में पंकज ने अपनी आवाज दी है। लगभग 5 मिनट के इस टीजर में फिल्म की कहानी और इसके एक्टर्स के किरदारों को इंट्रोड्यूस किया गया है।फिल्म की कहानी में एक प्रतियोगिता होती है, जिसे जीतने वाले को एक पद मिलता है। उस पद को पाने के लिए कई समुदाय के लोग खतरनाक तरीके से लड़ाई करते हैं। टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में मलखंब की अहम भूमिका देखने को मिलेगी।