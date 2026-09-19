वांटेड: सलमान की इस फिल्म को निर्माता बोनी कपूर ने बताया गेम चेंजर, 17 साल पूरे होने पर साझा की खास पोस्ट

सलमान खान की साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म ‘वांटेड’ ने अपने 17 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने सलमान खान समेत फिल्म से जुड़े सभी सदस्यों की तारीफ की। जानें क्या कहा बोनी ने….

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क्या थी बोनी कपूर की पोस्ट?

फिल्म ‘वांटेड’ को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों ने काफी प्यार दिया। आज फिल्म रिलीज को 17 साल हो चुके हैं। इस खास दिन पर फिल्म के निर्माता रहे बोनी कपूर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘17 साल पहले, भारत ने एक ऐसी फिल्म देखी जिसने सिनेमा जगत में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया, भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई ‘वांटेड’। 2009 में रिलीज हुई वांटेड में सलमान खान की दमदार अभिनय, प्रभु देव का ब्लॉकबस्टर निर्देशन, आयशा टाकिया की खूबसूरती और एक शक्तिशाली व्यावसायिक मनोरंजन का संगम देखने को मिला, जिसने देशभर के दर्शकों से गहरा जुड़ाव बनाया।’