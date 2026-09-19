रामयाण: रणबीर कपूर की फिल्म पर क्या बोलीं सास सोनी राजदान? ट्रेलर को लेकर कही यह बात

नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने अपने दामद की बहुप्रतिक्षित फिल्म पर काफी कुछ कहा। जानें क्या बोलीं सोनी राजदान?

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सोनी राजदान ने फिल्म ‘रामायण’ पर क्या कहा?

एक्ट्रेस सोनी राजदान को भी बाकी फैंस की तरह फिल्म ‘रामायण’ का बेहद इंतजार है। उन्होंने हाल ही में पीटीआई से हुई बातचीत में कहा, ‘मुझे लगता है कि यह एक शानदार सफर होने वाला है। एक ऐसा अनुभव जो हमने पहले कभी नहीं देखा। ट्रेलर देखकर मुझे यही लगा। ऐसा लगता है कि यह हमें ऐसी जगहों पर ले जाएगा जहां हम पहले कभी नहीं गए। मुझे लगता है कि यही इसका सबसे रोमांचक पहलू है।’