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रामयाण: रणबीर कपूर की फिल्म पर क्या बोलीं सास सोनी राजदान? ट्रेलर को लेकर कही यह बात

Sat, 19 Sep 2026 05:56 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Sat, 19 Sep 2026 05:56 PM IST
सार

Soni Razdan On Film Ramayan: रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण भाग 1’ पर एक्ट्रेस सोनी राजदान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फिल्म को लेकर काफी कुछ कहा। इसके साथ ही फिल्म के ट्रेलर पर बात की।

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oni razdan revealed her aspect for ranbir kapoor and nitesh tiwari ramayan part 1
सोनी राजदान, रणबीर कपूर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने अपने दामद की बहुप्रतिक्षित फिल्म पर काफी कुछ कहा। जानें क्या बोलीं सोनी राजदान? 

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 सोनी राजदान ने फिल्म ‘रामायण’ पर क्या कहा? 
एक्ट्रेस सोनी राजदान को भी बाकी फैंस की तरह फिल्म ‘रामायण’ का बेहद इंतजार है। उन्होंने हाल ही में पीटीआई से हुई बातचीत में कहा, ‘मुझे लगता है कि यह एक शानदार सफर होने वाला है। एक ऐसा अनुभव जो हमने पहले कभी नहीं देखा। ट्रेलर देखकर मुझे यही लगा। ऐसा लगता है कि यह हमें ऐसी जगहों पर ले जाएगा जहां हम पहले कभी नहीं गए। मुझे लगता है कि यही इसका सबसे रोमांचक पहलू है।’

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फिल्म 'रामायण' - फोटो : सोशल मीडिया

फिल्म के ट्रेलर में क्या खास?
‘रामायण’ फिल्म के ट्रेलर में रणबीर कपूर के अलावा अरुण गोविल, साई पल्लवी, विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत, रवि दुबे, यश, फैसल खान नजर आए। सभी एक्टर्स अपने किरदारों में खूब जंच रहे हैं। फैंस को रावण बने यश काफी पसंद आए हैं। ट्रेलर में दिखाए गए शानदान एक्शन सीन्स, वीएफएक्स को भी फैंस ने सराहा है। फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा है।

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रामायण फिल्म - फोटो : सोशल मीडिया

गणेश चतुर्थी के अवसर पर पहला गाना रिलीज

  • बीते गणेश चतुर्थी के अवसर पर फिल्म ‘रामायण’ का पहला गाना रिलीज किया गया। 
  • फिल्म का पहला गाना ‘जय जय राम’ दर्शकों को खूब पसंद आया। 
  •  गाने के पोस्टर में रणबीर कपूर राम के और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में दिखीं। 
  • इसमें दोनों एक दूसरा के साथ समय बिताते दिखाई दिये। 
  • भगवान श्री राम माता सीता के बालों में गुलाब का फूल सजा रहे हैं।
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फिल्म रामायण - फोटो : सोशल मीडिया

कब रिलीज होगी ‘रामायण’?
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' दो भाग में रिलीज होगी। पहला भाग इस साल दिवाली के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होग, जबकि दूसरे भाग को अगले साल रिलीज करने की योजना है। फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे और यश मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

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