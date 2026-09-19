गणपति विसर्जन: बप्पा को विदाई देते वक्त भावुक हुए चिराग पासवान और विशाल सिंह, छलके आंसू; वीडियो हुआ वायरल

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भावुक हुए चिराग और विशाल

वायरल वीडियो में चिराग पासवान और विशाल सिंह गुलाबी रंग के मैचिंग कुर्ते पहने नजर आ रहे हैं। दोनों साथ में गणपति विसर्जन की रस्म निभाते दिखाई दे रहे हैं। बप्पा को विदाई देने के दौरान दोनों काफी भावुक हो जाते हैं और रोते हुए नजर आते हैं। वीडियो में दोनों को पानी से भरे एक टैंक में विसर्जन की रस्म निभाते हुए भी देखा जा सकता है।

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गणपति विसर्जन के दौरान चिराग पासवान और विशाल सिंह बप्पा को विदाई देते हुए भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दोनों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।