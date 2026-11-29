सिनेमाघरों में शुक्रवार को आयुष्मान खुराना की 'ये प्रेम मोल लिया' और इमरान हाशमी की 'गनमास्टर जी9' फिल्में रिलीज हुईं। सिनेमाघरों में पहले से रणबीर कपूर की 'रामायण' और धनुष की 'ऑपरेशन मोल' भी चल रही हैं। सभी फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई 'रामायण' ने की है। जानिए शनिवार को सभी फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।
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ये प्रेम मोल लिया फिल्म रिव्यू
- फोटो : साभार@imdb
'ये प्रेम मोल लिया' ने कितना कमाया?
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- बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 'ये प्रेम मोल लिया' ने ठीक ठाक शुरुआत की।
- पहले दिन इस फिल्म ने 4 करोड़ रुपये से खाता खोला।
- दो दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 9.25 करोड़ रुपये हो गया है।
- दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी हुई और इसने 5.25 करोड़ रुपये कमाए।
- सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ मुख्य किरदार में हैं।
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फिल्म 'गनमास्टर जी 9' का सीन
- फोटो : सोशल मीडिया
'गनमास्टर जी9' का कितना हुआ कलेक्शन?
'गनमास्टर जी9' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 3.65 करोड़ रुपये से खाता खोला। दूसरे दिन इस फिल्म को वीकएंड का फायदा मिला और इसने 4.35 करोड़ रुपये कमाए। दो दिनों में फिल्म ने कुल 8 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। आदित्य दत्त के निर्देशन में बनी फिल्म में इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख अहम किरदारों में हैं।
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रामायण
- फोटो : साभार@imdb
'रामायण' को मिला वीकएंड का फायदा
- रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की रिलीज को 24 दिन पूरे हो गए हैं।
- अब भी इस फिल्म की कमाई जारी है।
- 24वें दिन को इसे वीकएंड का फायदा मिला है।
- शनिवार को इसने 14.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
- इसका टोटल कलेक्शन 1,015 करोड़ रुपये हो चुका है।
- वर्ल्डवाइड इसने 1,814.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।
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फिल्म ओम रिव्यू
- फोटो : सोशल मीडिया
'ओम' का क्या है हाल?
धनुष की फिल्म 'ओम' का भी बेहतर कलेक्शन जारी है। रिलीज के नौवें दिन इसने 3.33 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसका कुल कलेक्शन 75.10 करोड़ रुपये हो गया है। दुनियाभर में इस फिल्म ने 118.65 करोड़ रुपये कमाए हैं।