1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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सिनेमाघरों में शुक्रवार को आयुष्मान खुराना की 'ये प्रेम मोल लिया' और इमरान हाशमी की 'गनमास्टर जी9' फिल्में रिलीज हुईं। सिनेमाघरों में पहले से रणबीर कपूर की 'रामायण' और धनुष की 'ऑपरेशन मोल' भी चल रही हैं। सभी फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई 'रामायण' ने की है। जानिए शनिवार को सभी फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।

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2 of 5 ये प्रेम मोल लिया फिल्म रिव्यू - फोटो : साभार@imdb

3 of 5 फिल्म 'गनमास्टर जी 9' का सीन - फोटो : सोशल मीडिया

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4 of 5 रामायण - फोटो : साभार@imdb

'रामायण' को मिला वीकएंड का फायदा रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की रिलीज को 24 दिन पूरे हो गए हैं।

अब भी इस फिल्म की कमाई जारी है।

24वें दिन को इसे वीकएंड का फायदा मिला है।

शनिवार को इसने 14.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

इसका टोटल कलेक्शन 1,015 करोड़ रुपये हो चुका है।

वर्ल्डवाइड इसने 1,814.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

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5 of 5 फिल्म ओम रिव्यू - फोटो : सोशल मीडिया