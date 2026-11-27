कहानी

फिल्म की शुरुआत कोर्टरूम से होती है। यहां वेद मिश्रा (स्वानंद किरकिरे) अपने परिवार के साथ पूर्वा के परिवार से मुआवजा मांग रहा है। मामला परिवार के एक सदस्य की मौत से जुड़ा है। आखिर एक प्रेम कहानी अदालत तक कैसे पहुंच गई? शुरुआत में यही सवाल उत्सुकता बनाए रखता है।

कहानी पीछे लौटती है और प्रेम (आयुष्मान खुराना) और पूर्वा (शरवरी) से मिलवाती है। प्रेम संगीतकार है और उसे अपना संगीत तैयार करने के लिए शांत माहौल चाहिए। इसी तलाश में वह पूर्वा के घर किरायेदार बनकर पहुंचता है। पूर्वा बड़े परिवार के साथ रहती है। घर में दादी, नानी, चाची और बुआ समेत सभी महिलाएं हैं। घर के फैसलों से लेकर एक-दूसरे की देखभाल तक, सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है।

प्रेम को पूर्वा पसंद आने लगती है। एक गरबा नाइट में दोनों की मुलाकात होती है। पूर्वा उसे प्लंबर समझ बैठती है। उसी रात प्रेम उसकी दादी को अस्पताल पहुंचाने में मदद करता है। धीरे-धीरे दोनों करीब आते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है।

लेकिन पूर्वा शादी के बाद अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्रेम उसकी बात समझता है और उसके परिवार के साथ रहने को तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, वह अपने परिवार को भी साथ लाना चाहता है। हालांकि, उसके पिता (स्वानंद किरकिरे) इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनकी सोच काफी पारंपरिक है और उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं होता। ऐसे में प्रेम के दादा (अनुपम खेर) उन्हें समझाते हैं। दादा के समझाने पर आखिरकार वह भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं।

अब सवाल है कि एक घर में दो परिवार कैसे रहेंगे? उनके बीच ऐसी क्या बात होती है कि मामला अदालत तक पहुंच जाता है? फिल्म इसी सफर को दिखाती है।