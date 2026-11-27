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Movie Review गनमास्टर जी9 कलाकार इमरान हाशमी , जेनेलिया देशमुख , अपारशक्ति खुराना और शाद रंधावा लेखक सरिम मोमिन और जुनैद वासी निर्देशक आदित्य दत्त निर्माता दीपक मुकुट , हुनर मुकुट और संगीता अहीर रिलीज डेट 27 नवंबर 2026 रेटिंग 3.5 /5

विज्ञापन फिल्म में इमरान एक ऐसे शख्स की भूमिका में हैं, जो अपराध की दुनिया छोड़कर परिवार के साथ सुकून की जिंदगी बिता रहा है। लेकिन अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे एक बार फिर बंदूक उठाने पर मजबूर कर देता है। फिल्म में एक्शन, गैंगवार, पारिवारिक भावनाओं और कई अप्रत्याशित मोड़ों का मिश्रण है। हालांकि, कहानी कुछ जगहों पर उलझती है और जरूरत से ज्यादा हिंसा भी अखरती है।

क्या है कहानी?

फिल्म की कहानी ईश्वर कुमार (इमरान हाशमी) के इर्द-गिर्द घूमती है। ईश्वर कभी अपराध की दुनिया का जाना-पहचाना नाम था। निशानेबाजी में माहिर होने के कारण उसे 'गनमास्टर' कहा जाता था। उसके अपने कुछ उसूल थे। वह ड्रग्स और मानव तस्करी जैसे अपराधों से दूर रहता था, लेकिन उसके हाथों सैकड़ों अपराधियों की जान जा चुकी थी। अब वह पुरानी जिंदगी छोड़कर पत्नी आरती (जेनिलिया देशमुख) और बेटी जिया (इनायत वर्मा) के साथ डेयरी फार्म चलाता है।

ईश्वर की जिंदगी में तब भूचाल आता है, जब पुलिस अधिकारी राणा (अभिषेक सिंह) उसे पुराने गैंग में वापस लौटने के लिए मजबूर करता है। गैंग का सरगना देसू राठी (अपारशक्ति खुराना) है, जिसने अपने पिता केशव (मनीष चौधरी) की विरासत संभाली है। देसू अब देश के दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पुलिस चाहती है कि ईश्वर गैंग में शामिल होकर देसू को रंगे हाथों पकड़वाने में मदद करे। ईश्वर के इनकार करने पर राणा उसके परिवार के सामने उसका अतीत उजागर करने की धमकी देता है।

परिवार को बचाने के लिए ईश्वर दोबारा अपराध की दुनिया में कदम रखता है। देसू उस पर भरोसा करने के बजाय उसकी वफादारी की परीक्षा लेता है। इसके बाद कहानी में कई मोड़ आते हैं।

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अभिनय में अपारशक्ति ने चौंकाया

इमरान हाशमी इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। ईश्वर के किरदार में उनका स्वैग, गंभीरता और एक्शन करने का अंदाज प्रभावित करता है। खास बात यह है कि वह एक तरफ परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जीने वाले शख्स नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ बंदूक उठाते ही उनका अंदाज पूरी तरह बदल जाता है। उनके कुछ संवाद और एक्शन सीन दर्शकों की तालियां बटोरने की क्षमता रखते हैं। हालांकि, कई जगह संवादों में दोहराव और जरूरत से ज्यादा हीरोइज्म किरदार का प्रभाव कम करते हैं।

फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज अपारशक्ति खुराना हैं। कॉमेडी और हल्के-फुल्के किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले अपारशक्ति इस बार खूंखार गैंगस्टर देसू के रूप में नजर आते हैं। उनका अंदाज पारंपरिक हिंदी फिल्मों के खलनायकों से अलग है। वह कभी अपने मजाकिया अंदाज से हंसाते हैं, तो अगले ही पल अपनी क्रूरता से डराते हैं। उनके हावभाव, संवाद अदायगी और स्क्रीन प्रेजेंस शानदार हैं। कई मौकों पर वह इमरान हाशमी पर भी भारी पड़ते हैं। यह उनके करियर के यादगार किरदारों में शामिल हो सकता है।

जेनिलिया देशमुख आरती के किरदार में अच्छी लगती हैं। शुरुआत में उनका किरदार भले ही सामान्य पत्नी जैसा दिखाई देता है, लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ उससे जुड़ी परतें खुलती हैं। दूसरे हिस्से में उनका एक्शन अवतार भी देखने को मिलता है। हालांकि, उनके हिंदी उच्चारण और हरियाणवी लहजे में थोड़ी कमी महसूस होती है। इनायत वर्मा ने जिया के किरदार में अच्छा काम किया है। अभिषेक सिंह पुलिस अधिकारी राणा के रूप में ठीक हैं, लेकिन उनके किरदार को और प्रभावशाली बनाया जा सकता था। शाद रंधावा, स्नेहल दीक्षित मेहरा और मनीष चौधरी समेत बाकी कलाकार भी कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।

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निर्देशन और तकनीकी पक्ष

निर्देशक आदित्य दत्त ने फिल्म को एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर बनाने की कोशिश की है। लगभग 15-20 मिनट बाद फिल्म अपनी रफ्तार पकड़ती है। इसके बाद एक के बाद एक घटनाएं सामने आती हैं। इंटरवल से ठीक पहले आने वाला ट्विस्ट कहानी को नया मोड़ देता है। आरती का अतीत और ईश्वर के परिवार से जुड़ी भावनात्मक कहानी भी दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है।

फिल्म के एक्शन सीक्वेंस इसकी खासियत हैं। बंदूकबाजी, फाइट और चेज सीक्वेंस को अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। खासकर दूसरे हिस्से में इमरान और जेनिलिया के एक्शन दृश्य प्रभावित करते हैं। हरियाणा और हरिद्वार की लोकेशन भी फिल्म को मुंबई के पुराने गैंगस्टर ड्रामे से अलग पहचान देती हैं। सिनेमैटोग्राफी और कैमरा वर्क अच्छा है। हालांकि, कुछ दृश्यों में संपादन की कमी महसूस होती है और कहानी जरूरत से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है।

फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका जरूरत से ज्यादा हिंसक होना है। कई दृश्यों में खून-खराबा इतना अधिक है कि यह असहज कर सकता है। खासकर जब बच्चों के सामने हिंसा दिखाई जाती है, तो इसका प्रभाव और गंभीर हो जाता है। इसके अलावा, देसू को जिस खतरनाक अंदाज में पेश किया गया है, उसके मुकाबले उसका अंत उतना प्रभावशाली नहीं बन पाता। क्लाइमेक्स से दर्शकों को जिस बड़े टकराव की उम्मीद होती है, फिल्म वहां थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। कहानी का अंत भी आगे की कड़ी की गुंजाइश छोड़ता है।

हिमेश का संगीत नॉस्टैल्जिक

हिमेश रेशमिया का संगीत फिल्म के पुराने बॉलीवुड वाले मसाला अंदाज को मजबूती देता है। 'अफसाना बनाया आपने' खास तौर पर ध्यान खींचता है। इसके अलावा 1979 में आई फिल्म 'सुरक्षा' के चर्चित गाने 'मौसम है गाने का' को भी फिल्म में शामिल किया गया है। यह पुरानी फिल्म और उसके गनमास्टर किरदार के प्रति एक तरह का नॉस्टैल्जिया पैदा करता है।

