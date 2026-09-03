वरुण धवन: रोपाई और गुड़ाई, अपने खेत में काम करते दिखे अभिनेता; तस्वीरें देख फैंस ने किए ऐसे कमेंट

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता वरुण धवन इन दिनों अपने खेत को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्होंने एक खेत खरीदा है। अब उन्होंने खेत में काम करते हुए अपनी शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। उनकी तस्वीरों पर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं।