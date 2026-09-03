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वरुण धवन: रोपाई और गुड़ाई, अपने खेत में काम करते दिखे अभिनेता; तस्वीरें देख फैंस ने किए ऐसे कमेंट

Thu, 03 Sep 2026 01:23 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 03 Sep 2026 01:23 PM IST
सार

Varun Dhawan Photos: वरुण धवन ने अपने खेत से अपनी शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। खेत में वह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके फैंस उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
 

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Varun dhawan started farming shares photos from farm users comment on it
वरुण धवन - फोटो : इंस्टाग्राम@varundvn
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता वरुण धवन इन दिनों अपने खेत को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्होंने एक खेत खरीदा है। अब उन्होंने खेत में काम करते हुए अपनी शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। उनकी तस्वीरों पर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं।
Varun dhawan started farming shares photos from farm users comment on it
वरुण धवन - फोटो : इंस्टाग्राम@varundvn
वरुण धवन की पोस्ट में क्या है?
वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें देखा जा सकता है कि वह खेत में काम कर रहे हैं। एक तस्वीर में वह फावड़ा पकड़कर खुदाई कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी में वह फावड़ा के साथ पोज दे रहे हैं। कुछ तस्वीरों में वरुण धान के खेत में पोज देते नजर आए।

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Varun dhawan started farming shares photos from farm users comment on it
वरुण धवन - फोटो : इंस्टाग्राम@varundvn
फैंस ने किए कमेंट
  • तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेता ने कैप्शन में लिखा है 'खेती शुरू'। 
  • उनकी पोस्ट पर कई फैंस कमेंट कर रहे हैं। 
  • एक फैन ने लिखा 'जिस काम को करके दिल से खुशी होती है, अगर वो करो तो ऐसी ही हंसी चेहरे पर नजर आती है।' 
  • एक और यूजर ने लिखा 'इतने दिन तो लोगों को एंटरटेन करने में लगा दिए। अब अपनी जिंदगी जी रहे हो। बधाई हो।' 
  • एक और यूजर ने लिखा 'मुझे आपको काम करते हुए देख कर सुकून मिल रहा है।' 
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Varun dhawan started farming shares photos from farm users comment on it
वरुण धवन - फोटो : इंस्टाग्राम@varundvn
अभिनेता ने दी थी खेत खरीदने की जानकारी 
आपको बता दें कि अभिनेता वरुण धवन ने हाल ही में खेत खरीदा था। उन्होंने 19 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके इसके बारे में जानकारी दी थी। वीडियो शेयर करते हुए वरुण ने लिखा, ‘मैंने एक खेत खरीदा है।’
वीडियो में वरुण धवन कहते हुए सुनाई दे रहे थे, ‘ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक खबर शेयर करना चाहता हूं। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैंने खेत लिया है। मैंने इसे खरीदा है और मुझसे ये मत पूछना कि मैंने ऐसा क्यों किया। मगर इस मौसम में यहां खड़े होकर चाय और बिस्कुट खाना... ये बिल्कुल शानदार है। यकीन नहीं हो रहा।’
 

 

 

 

 

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वरुण धवन - फोटो : इंस्टाग्राम@varundvn
वरुण धवन की आखिरी फिल्म कौन सी है?
आपको बता दें कि वरुण धवन को आखिरी बार फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े थीं। इस फिल्म के निर्देशक वरुण धवन के पिता डेविड धवन थे। 55 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने 73.81 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
 

 

 

 

 

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