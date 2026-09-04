जन्माष्टमी 2026: राम चरण-उपासना से लेकर हेमा मालिनी तक, सितारों ने ऐसे मनाया जन्माष्टमी का त्योहार

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साउथ सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला ने इस बार जन्माष्टमी के मौके पर फैंस को अपने परिवार की एक बेहद प्यारी झलक दिखाई। उपासना ने सोशल मीडिया पर एक अनदेखी फैमिली फोटो शेयर की, जिसमें राम चरण, उनकी बेटी और उनके नवजात जुड़वां बच्चे नजर आए।तस्वीर में पूरा परिवार मंदिर में भगवान के सामने बैठा दिखाई दे रहा है। राम चरण ने सफेद कुर्ता पहना हुआ है और वह अपने एक बच्चे को गोद में लिए नजर आए। वहीं उपासना बैंगनी और गोल्डन साड़ी में दिखाई दीं। उनकी बेटी पीले रंग की ड्रेस में नजर आईं।दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी जन्माष्टमी के मौके पर अपने डांस वीडियो ‘राधा रास बिहारी’ की एक खूबसूरत झलक शेयर की। उन्होंने वीडियो के साथ सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं।हेमा मालिनी ने लिखा कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सभी के जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने पोस्ट के आखिर में लिखा, 'राधे-राधे...जय श्री कृष्ण।'अभिनेत्री निमरत कौर ने जन्माष्टमी के मौके पर ब्रज धाम और वृंदावन की अपनी यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। उन्होंने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन से लेकर अपने सफर की झलक दिखाई। इसके साथ उन्होंने खास कैप्शन भी लिखा।‘कृष्णावतारम’ में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सिद्धार्थ गुप्ता के लिए इस बार की जन्माष्टमी बेहद खास रही। उन्होंने अपने कृष्ण के किरदार से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि इस भूमिका ने उन्हें अंदर से बदल दिया।सिद्धार्थ ने लिखा कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें कलाकार निभाते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो कलाकार को ही बदल देते हैं। उनके मुताबिक, कृष्ण का किरदार निभाते हुए उन्होंने प्यार, कर्म, समर्पण और मुश्किल समय में भी दिल को हल्का रखने जैसी कई बातें सीखीं।