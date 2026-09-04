‘हनुमान अंश’ में भजन को मिली जगह तो भावुक हुए सिंगर सुनील लोधी, मेकर्स को लेकर कही ये बात
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 04 Sep 2026 05:43 PM IST
सार
Sunil Lodhi on Hanuman Ansh: फिल्म ‘हनुमान अंश’ में अपने भजन ‘मैंने तेरे ही भरोसे’ को जगह मिलने पर सुनील लोधी ने मेकर्स का शुक्रिया अदा किया है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
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विस्तार
फिल्म ‘हनुमान अंश’ इन दिनों दर्शकों के बीच खूब पसंद की जा रही है। फिल्म में नेत्रहीन सिंगर सुनील लोधी का भजन ‘मैंने तेरे ही भरोसे’ भी शामिल किया गया है। भजन को फिल्म में जगह मिलने पर सुनील लोधी ने मेकर्स के प्रति आभार जताया है।
गाने को लेकर क्या बोले सुनील
ANI से बात करते हुए सुनील लोधी ने कहा कि उन्हें लोगों से बहुत प्यार मिला है। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर का भी शुक्रिया अदा किया। सुनील ने कहा, 'मुझे बहुत प्यार मिला। हमारे डायरेक्टर ने मुझे वायरल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यह सच में भगवान हनुमान की कृपा थी कि पूरी फिल्म इतनी अच्छी तरह बनी। सभी कलाकारों और पूरी टीम के साथ-साथ मेरे दर्शकों का भी धन्यवाद।'
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गाने को लेकर क्या बोले सुनील
ANI से बात करते हुए सुनील लोधी ने कहा कि उन्हें लोगों से बहुत प्यार मिला है। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर का भी शुक्रिया अदा किया। सुनील ने कहा, 'मुझे बहुत प्यार मिला। हमारे डायरेक्टर ने मुझे वायरल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यह सच में भगवान हनुमान की कृपा थी कि पूरी फिल्म इतनी अच्छी तरह बनी। सभी कलाकारों और पूरी टीम के साथ-साथ मेरे दर्शकों का भी धन्यवाद।'
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दर्शकों के बीच पसंद की जा रही है ‘हनुमान अंश’
‘हनुमान अंश’ पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के समय फिल्म को ज्यादा ध्यान नहीं मिला था, लेकिन दर्शकों से मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद फिल्म की चर्चा धीरे-धीरे बढ़ने लगी।
‘हनुमान अंश’ पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के समय फिल्म को ज्यादा ध्यान नहीं मिला था, लेकिन दर्शकों से मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद फिल्म की चर्चा धीरे-धीरे बढ़ने लगी।
‘हनुमान अंश’ के बारे में
- ‘हनुमान अंश’ को विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है।
- फिल्म में शोभिना डब्ल्यू. सत्य, विहान एस. हेगड़े, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल के. रस्तोगी और गुलशन पांडे जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं।
- फिल्म को रागिनी एस., नम्रता जी. सिंह, अनुप्रिया ए. नगर और विशाल चतुर्वेदी ने प्रोड्यूस किया है।
- फिल्म को सिनेपोलिस के जरिए पूरे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है।
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