मिर्जापुर बॉक्स ऑफिस: पहले दिन 'मिर्जापुर- द मूवी' को मिला छुट्टी का फायदा, जन्माष्टमी पर कमाए इतने करोड़

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहला दिन - फोटो : अमर उजाला

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फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' आज शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर पहले से ही फैंस में काफी एक्साइटमेंट थी। ऐसे में जानिए आज पहले दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है।