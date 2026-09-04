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मिर्जापुर बॉक्स ऑफिस: पहले दिन 'मिर्जापुर- द मूवी' को मिला छुट्टी का फायदा, जन्माष्टमी पर कमाए इतने करोड़
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: संदेश मेहरा
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:35 PM IST
सार
Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 1: पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फजल की मच अवेटेड फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जानिए आज पहले दिन फिल्म ने कितनी कमाई की है।
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मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहला दिन
- फोटो : अमर उजाला
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फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' आज शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर पहले से ही फैंस में काफी एक्साइटमेंट थी। ऐसे में जानिए आज पहले दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है।
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मिर्जापुर द मूवी
- फोटो : X
'मिर्जापुर द मूवी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
आज जनमाष्टमी के खास मौके पर 'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज हो गई है।
फिल्म में एक बार फिर सीरीज की पुरानी कास्ट नजर और वही कहानी के साथ कलाकारों की वापसी हुई है।
फैंस इस फिल्म के लिए पहले से ही काफी एक्साइटेड थे।
पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआती की है।
आज शुक्रवार को फिल्म ने पहले दिन 16.14 करोड़ की कमाई की है।
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मिर्जापुर द मूवी
- फोटो : सोशल मीडिया
इन फिल्मों से है टक्कर
'मिर्जापुर द मूवी' के अलावा और भी कई तरह की फिल्में इन दिनों थिएटर्स में लगी हुई हैं।
इनमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में यश की 'टॉक्सिक' और 'हनुमान अंश' है।
'टॉक्सिक' की कमाई फिलहाल धीमी हो गई है, लेकिन हनुमान अंश रिलीज के काफी दिनों बाद भी अच्छी कमाई कर रही है।
हालांकि 'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज से 'हनुमान अंश' की कमाई में भी बड़ा असर हुआ है।
जहां फिल्म ने कल गुरुवार को 11 करोड़ की कमाई की थी, वहीं 'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज के बाद 'हनुमान अंश' केवल 6.14 करोड़ की कमाई कर पाई है।
इनके अलावा रवि तेजा की ‘इरुमुडी’ और हॉलीवुड हॉरर फिल्म ‘इनसिडियस’ जैसी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई हैं।
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‘मिर्जापुर: द मूवी’
- फोटो : इंस्टाग्राम- @excelmusicrecords
'मिर्जापुर द मूवी' की स्टारकास्ट
'मिर्जापुर द मूवी' ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दी है। फिल्म की कास्ट में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फजल, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़, श्वेता त्रिपाठी, सोनल एस. चौहान, अनंग्शा बिस्वास, शाजी चौधरी, सत्येंद्र सोनी, कुलभूषण खरबंदा और सुशांत सिंह अहम भूमिकाओं में हैं।
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