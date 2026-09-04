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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज का 'हनुमान अंश' पर पड़ा असर, कैसा रहा 'टॉक्सिक' का कलेक्शन?

Fri, 04 Sep 2026 08:29 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 04 Sep 2026 08:29 PM IST
सार

Box Office Collection: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को रिलीज हुए 10 दिन हो गए है। वहीं 'हनुमान अंश' को रिलीज हुए करीब एक महीना हो गया है। जानिए इन फिल्मों ने आज शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया है। 
 

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Mirzapur The Movie Impacts Hanuman Ansh Earnings Toxic Suffers Know Box Office Collection
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला
यश की फिल्म 10 दिनों में ही लड़खड़ाती नजर आ रही है। वहीं 'हनुमान अंश' के अचानक बढ़े कलेक्शन ने सबको चौंका कर रख दिया है। जानिए इन फिल्मों ने आज शुक्रवार के दिन कितनी कमाई की है। 
Mirzapur The Movie Impacts Hanuman Ansh Earnings Toxic Suffers Know Box Office Collection
फिल्म 'टॉक्सिक' - फोटो : X
'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
  • 'टॉक्सिक' को रिलीज हुए अभी 10 दिन ही हुए हैं।
  • लेकिन फिल्म शानदार शुरुआत के बावजूद अब लड़खड़ाती दिख रही है।  
  • अब फिल्म की कमाई डबल डिजिट के भी नीचे आ गई है।
  • आज शुक्रवार को फिल्म ने केवल 1.29 करोड़ का कलेक्शन किया है।
  • इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 240.59 करोड़ का हो गया है। 
Mirzapur The Movie Impacts Hanuman Ansh Earnings Toxic Suffers Know Box Office Collection
हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब
'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
  • फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
  • शुरुआत में फीकी शुरुआत के बाद फिल्म की कमाई ने अचानक उछाल लिया है।
  • कम बजट और पीआर के बावजूद अब फिल्म कलेक्शन के मामले में अब बड़ी फिल्मों को टक्कर दे रही है।
  • आज शुक्रवार को फिल्म ने 29वें दिन 6.14 करोड़ का कलेक्शन किया है।
  • इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 79.02 करोड़ का हो गया है।
  • वीकएंड पर दोनों फिल्मों की कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है। 
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मिर्जापुर द मूवी - फोटो : सोशल मीडिया
इन फिल्मों से है टक्कर 
'हनुमान अंश' और टॉक्सिक के अलावा आज मच अवेटेड फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' भी रिलीज हो गई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। पहले दिन 'मिर्जापुर द मूवी' ने 19.53 करोड़ की कमाई की है। 'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज से भी 'टॉक्सिक' और 'हनुमान अंश' की कमाई काफी फर्क पड़ा है।

'हनुमान अंश' ने कल गुरुवार को 11 करोड़ की कमाई की थी, वहीं आज 'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज के बाद ये फिल्म 6.14 करोड़ की ही कमाई  कर पाई। इसके अलावा रवि तेजा की ‘इरुमुडी’ और हॉलीवुड हॉरर फिल्म ‘इनसिडियस’ जैसी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई हैं।

ये भी पढ़ें- मिर्जापुर बॉक्स ऑफिस: पहले दिन 'मिर्जापुर- द मूवी' को मिला छुट्टी का फायदा, जन्माष्टमी पर कमाए इतने करोड़
 
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