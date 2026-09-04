बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज का 'हनुमान अंश' पर पड़ा असर, कैसा रहा 'टॉक्सिक' का कलेक्शन?

यश की फिल्म 10 दिनों में ही लड़खड़ाती नजर आ रही है। वहीं 'हनुमान अंश' के अचानक बढ़े कलेक्शन ने सबको चौंका कर रख दिया है। जानिए इन फिल्मों ने आज शुक्रवार के दिन कितनी कमाई की है।