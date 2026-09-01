वर्ल्डवाइड 300 करोड़ पार हुई 'टॉक्सिक' की कमाई, जानें वीकएंड के बाद 'इरुमुडी' और 'हनुमान अंश' का हाल

1 of 5 इरुमुडी, टॉक्सिक - फोटो : अमर उजाला

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ओपनिंग डे के बाद 'टॉक्सिक' की कमाई घटी थी। मगर वीकएंड के बाद इसकी कमाई में ज्यादा गिरावट आई है। वर्ल्डवाइड यह 300 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। ‘इरुमुडी’ की कमाई भी पिछले दिन के मुकाबले आधी हो गई है। वहीं 'हनुमान अंश' का कलेक्शन एक बार फिर घट गया है। 'आवारापन 2' की कमाई लाखों में पहुंच गई है।

2 of 5 टॉक्सिक का गाना 'मदहोश' - फोटो : Youtube @KVN productions

3 of 5 इरुमुडी - फोटो : सोशल मीडिया

‘इरुमुडी’ का क्या है हाल?

रवि तेजा की फिल्म ‘इरुमुडी’ 21 अगस्त को रिलीज हुई थी। इसने शुरुआत से ही अच्छा कलेक्शन किया है। दर्शकों को फिल्म की कहानी पसंद आ रही है। दसवें दिन इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपये कमाए थे।

ग्यारहवें दिन यानी रविवार को इसने 6.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

इसी के साथ इसका टोटल कलेक्शन 135.70 करोड़ रुपये हो गया है। रवि तेजा की फिल्म ‘इरुमुडी’ 21 अगस्त को रिलीज हुई थी। इसने शुरुआत से ही अच्छा कलेक्शन किया है। दर्शकों को फिल्म की कहानी पसंद आ रही है।

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4 of 5 हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब

'हनुमान अंश' की घटी कमाई

फिल्म 'हनुमान अंश' सात अगस्त को रिलीज हुई थी। इसने अपने कलेक्शन से लोगों को चौंकाया है। शुरुआत में इसकी कमाई धीमी रही। बाद में इसकी कमाई में उछाल आया। 24वें दिन इसने सबसे ज्यादा 12.75 करोड़ रुपये की कमाई की। 25वें दिन इसकी कमाई घटी और इसने 5.15 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म का टोटल कलेक्शन 45.28 करोड़ रुपये हो गया है।

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5 of 5 'आवारापन 2' - फोटो : इंस्टाग्राम