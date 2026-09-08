मनी फॉलोज माय ब्रदर गाना: 'आपदा को अवसर में बदलना कोई आपसे सीखे...'; रवि किशन के गाने पर नेटिजंस ने ली चुटकी

नेटिजंस ने किए मजेदार कमेंट

रवि किशन के गाने की अनाउंसमेंट पोस्ट पर नेटिजंस खूब चुटकी ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'आपदा को अवसर में बदलना कोई आपसे सीखे'। कोई उनकी पीआर टीम की तारीफ कर रहा है। एक यूजर ने लिखा है, 'उनकी पीआर टीम तारीफ की हकदार है। उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। सच में, वे बहुत अच्छे और तेज हैं। हर पहलू का ध्यान रखते हैं।

एक यूजर ने लिखा, 'आप सांसद के रूप में इस्तीफा देकर अपना पैशन फॉलो करिए'। इस पर अन्य यूजर्स ने लिखा है, 'सांसद के रूप में भी वे कमाल काम कर रहे हैं'। एक यूजर ने लिखा, 'ट्रेंड रवि किशन को फॉलो करता है'।







