हैवान: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म सेंसर से पास; खलनायक बन डराएंगे खिलाड़ी; कितना होगा रनटाइम?

मलयालम फिल्म की रीमेक है 'हैवान'

'हैवान' साल 2016 की मलयालम थ्रिलर फिल्म 'ओप्पम' का हिंदी रीमेक है। इसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे। 'हैवान' के जरिए अक्षय और सैफ 17 साल बाद परदे पर वापसी कर रहे हैं। दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार साल 2008 में 'टशन' में एक साथ देखा गया था। इससे पहले, उन्होंने 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'ये दिल्लगी', 'तू चोर मैं सिपाही' और 'कीमत' जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। बता दें कि 'हैवान' 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है।