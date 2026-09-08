हैवान: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म सेंसर से पास; खलनायक बन डराएंगे खिलाड़ी; कितना होगा रनटाइम?
Haiwaan cleared By CBFC: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की आगामी फिल्म 'हैवान' तीन दिन बाद सिनेमाघरों में सज जाएगी। इससे पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है।
विस्तार
अक्षय कुमार पर्दे पर खलनायक बन डराने आ रहे हैं। फिल्म है- 'हैवान'। करीब 17 साल बाद वे सैफ अली खान के साथ स्क्रीन साझा कर रहे हैं। दर्शकों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच फिल्म को सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया है। जानिए इस फिल्म की अवधि कितनी होगी?
'हैवान' को कितनी रेटिंग मिली?
अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर फिल्म 'हैवान' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से मंजूरी मिल गई है। बता दें कि फिल्म के निर्देशन की कमान प्रियदर्शन ने संभाली है।
'हैवान' की थिएटर रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने आज 8 सितंबर, 2026 को हरी झंडी दे दी है। इस फिल्म को U/A 16+ रेटिंग मिली है।
कितना होगा फिल्म का रनटाइम?
यह एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हैं। सैफ अली खान एक दिव्यांग की भूमिका में हैं। वे दृष्टिबाधित शख्स का रोल कर रहे हैं। अक्षय कुमार विलेन बने हैं। तरण आदर्श की एक्स पर साझा की गई पोस्ट के मुताबिक इस फिल्म की अवधि 164 मिनट 7 सेकंड होगी यानी फिल्म करीब 2 घंटे 44 मिनट तक सिनेमाघरों में चलेगी।
#Xclusiv... 'HAIWAAN' RUN TIME… #Haiwaan certified 'UA 16+' by #CBFC on 8 September 2026. Duration: 164.07 min:sec [2 hours, 44 min, 07 sec]. #India— taran adarsh (@taran_adarsh) September 8, 2026
⭐ Theatrical release date: 11 September 2026. pic.twitter.com/GE8gihuB61
मलयालम फिल्म की रीमेक है 'हैवान'
'हैवान' साल 2016 की मलयालम थ्रिलर फिल्म 'ओप्पम' का हिंदी रीमेक है। इसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे। 'हैवान' के जरिए अक्षय और सैफ 17 साल बाद परदे पर वापसी कर रहे हैं। दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार साल 2008 में 'टशन' में एक साथ देखा गया था। इससे पहले, उन्होंने 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'ये दिल्लगी', 'तू चोर मैं सिपाही' और 'कीमत' जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। बता दें कि 'हैवान' 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है।