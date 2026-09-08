धुरंधर: रणवीर सिंह की फिल्म पर तिग्मांशु धूलिया ने साधा निशाना; कहानी पर सवाल उठाते हुए जानिए क्या बोले?

तिग्मांशु धूलिया ने 'धुरंधर' पर क्या कहा?

तिग्मांशु धूलिया को फिल्म 'धुरंधर' की कहानी पसंद नहीं आई। दरअसल, तिग्मांशु हाल ही में हिंदी सिनेमा में कहानी कहने के तरीके पर बात करते दिखे और इसे लेकर सवाल उठाए। उनके मुताबिक, कॉरपोरेट कल्चर और एक जैसे फिल्मी टेम्पलेट के चलते अब फिल्मों में मौलिक कहानियां कम होती जा रही हैं। निर्देशक ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की।

तिग्मांशु धूलिया ने मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा में कहानी कहने के तरीके में बदलते नजरिए के उदाहरण के तौर पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का जिक्र किया। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म को लेकर तिग्मांशु ने तारीफ की। मगर, इसकी कहानी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, 'ये कोई कहानी हुई'?