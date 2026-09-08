रश्मिका मंदाना: अभिनेत्री ने दिखाया बेबी बंप! साझा कीं खूबसूरत झलकियां, बोलीं- 'ये तस्वीरें बेहद खास हैं'

रश्मिका के दिमाग में आया था आइडिया

रश्मिका मंदाना ने कैप्शन लिखा है, 'कुछ महीने पहले हमें एक छोटा सा आइडिया आया था। मैंने टीम को एक डिस्पोजेबल कैमरा दिया और बस यही कहा कि... जो भी मन करे, उसकी फोटो खींच लो। और... अब आखिरकार हमें फोटोज मिल गई हैं। तस्वीरें खींचते ही उसे न देख पाने में एक अलग ही मजा है। आप बाल ठीक नहीं कर सकते, एंगल नहीं बदल सकते, 20 और फोटो नहीं खींच सकते या अपनी पसंद की चीजें एडिट नहीं कर सकते। आपको बस वही पल मिलता है जैसा वह असल में था'।