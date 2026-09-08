फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Rashmika Mandanna shares candid disposable camera photos says these somehow feel even more special

रश्मिका मंदाना: अभिनेत्री ने दिखाया बेबी बंप! साझा कीं खूबसूरत झलकियां, बोलीं- 'ये तस्वीरें बेहद खास हैं'

Tue, 08 Sep 2026 11:16 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Tue, 08 Sep 2026 11:16 PM IST
सार

Rashmika Mandanna Photos: अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही लिखा है कि ये बेहद खास हैं। इसकी वजह भी बताई है।

विज्ञापन
Rashmika Mandanna shares candid disposable camera photos says these somehow feel even more special
रश्मिका मंदाना - फोटो : इंस्टाग्राम@rashmika_mandanna

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं। इसमें वे बेबी बंप को टच करती दिख रही हैं। इससे पहले कि आप रश्मिका की प्रेग्नेंसी की अटकलें लगाएं तो स्पष्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। अभिनेत्री दरअसल, अपनी टीम की एक सदस्य का बेबी बंप दिखाते हुए उसे छू रही हैं। रश्मिका का कहना है कि ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि यह कैंडिट मूमेंट्स डिस्पोजेबल कैमरा से लिए गए हैं।

विज्ञापन

Rashmika Mandanna shares candid disposable camera photos says these somehow feel even more special
रश्मिका मंदाना - फोटो : इंस्टाग्राम@rashmika_mandanna

डिस्पोजेबल कैमरा के साथ रश्मिका का प्रयोग
रश्मिका मंदाना ने आज मंगलवार को इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। इसके साथ तस्वीरों की एक पूरी सीरीज साझा की है। यह फोटो खास हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल कैमरा से लिए गए हैं। रश्मिका मंदाना ने एक लंबा नोट साझा किया है।  

विज्ञापन
विज्ञापन

Rashmika Mandanna shares candid disposable camera photos says these somehow feel even more special
रश्मिका मंदाना - फोटो : इंस्टाग्राम@rashmika_mandanna

रश्मिका के दिमाग में आया था आइडिया
रश्मिका मंदाना ने कैप्शन लिखा है, 'कुछ महीने पहले हमें एक छोटा सा आइडिया आया था। मैंने टीम को एक डिस्पोजेबल कैमरा दिया और बस यही कहा कि... जो भी मन करे, उसकी फोटो खींच लो। और... अब आखिरकार हमें फोटोज मिल गई हैं। तस्वीरें खींचते ही उसे न देख पाने में एक अलग ही मजा है। आप बाल ठीक नहीं कर सकते, एंगल नहीं बदल सकते, 20 और फोटो नहीं खींच सकते या अपनी पसंद की चीजें एडिट नहीं कर सकते। आपको बस वही पल मिलता है जैसा वह असल में था'। 

विज्ञापन

Rashmika Mandanna shares candid disposable camera photos says these somehow feel even more special
रश्मिका मंदाना - फोटो : इंस्टाग्राम@rashmika_mandanna

बोलीं- 'आगे भी ऐसा करेंगे'
रश्मिका ने आगे लिखा है, 'ऐसी दुनिया में जहां हम 'परफेक्ट' फोटो चुनने से पहले 1000 फोटो खींचने के आदी हो गए हैं। ये फोटोज कुछ ज्यादा ही खास लगती हैं।
पक्का, हम ऐसा आगे भी करेंगे'। 
रश्मिका मंदाना के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी आगामी फिल्में 'रणबाली' और 'मैसा' हैं।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed