{"_id":"6a954d93608235c8c3051cf6","slug":"kashmira-irani-announce-first-pregnancy-on-social-media-shares-photos-actress-congratulate-her-2026-08-31","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"40 की उम्र में मां बनने वाली हैं कश्मीरा ईरानी, सोशल मीडिया पर दी जानकारी; कलाकार दे रहे बधाई","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}
40 की उम्र में मां बनने वाली हैं कश्मीरा ईरानी, सोशल मीडिया पर दी जानकारी; कलाकार दे रहे बधाई
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सिराजुद्दीन
Updated Mon, 31 Aug 2026 03:21 PM IST
सार
Kashmira Irani Pregnancy: अभिनेत्री कश्मीरा ईरानी जल्द ही मां बनने वाली हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की है। सितारों समेत फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।
विज्ञापन
1 of 5
कश्मीरा ईरानी
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
टीवी और फिल्म अभिनेत्री कश्मीरा ईरानी अचानक चर्चा में आ गई हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि वह मां बनने वाली हैं। अभिनेत्री ने 40 साल की उम्र में यह खबर अपने फैंस के साथ साझा की है। कई कलाकार और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।
2 of 5
कश्मीरा ईरानी
- फोटो : इंस्टाग्राम@kashmira_irani
मां बनने वाली हैं कश्मीरा
कश्मीरा ईरानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहतरीन तस्वीर के साथ अपनी प्रेग्नेंसी का एलान किया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दो नारियल रखे हैं। उन पर दो टोपियां रखी हैं। उनके ऊपर चश्मा लगा है। एक टोपी पर मां और दूसरी टोपी पर पापा लिखा है।
अभिनेत्री ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'करेंट स्टेटस। जल्द ही आने वाला है।'
3 of 5
कश्मीरा ईरानी
- फोटो : इंस्टाग्राम@kashmira_irani
कलाकार दे रहे बधाई
कश्मीरा की इस पोस्ट पर कई कलाकार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गौहर खान ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बहुत-बहुत बधाई। भगवान आपको हमेशा खुश रखें और अपनी सुरक्षा में रखें।' वहीं रिद्धिमा पंडित ने हर्ट इमोजी कमेंट किया है। अभिनेत्री के फैंस भी उन्हें बधाई दे रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
कश्मीरा ईरानी
- फोटो : इंस्टाग्राम@kashmira_irani
कब हुई कश्मीरा ईरानी की शादी?
कश्मीरा ईरानी ने फरवरी साल 2024 में अपने बॉयफ्रेंड अक्षत सक्सेना से शादी की थी। शादी के दो वर्षों के बाद दोनों अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं।
विज्ञापन
5 of 5
कश्मीरा ईरानी
- फोटो : इंस्टाग्राम@kashmira_irani
कश्मीरा का करियर
कश्मीरा ईरानी ने 17 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा था।
उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए कई एड में काम किया है।
कश्मीरा को 2007-2008 में आए टीवी शो 'अंबर धारा' से पहचान मिली।
उन्होंने साल 2017 में आई फिल्म 'रंगून' और सलमान खान की फिल्म 'टाइगर जिंदा है' में काम किया।
हाल ही में उन्हें फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में देखा गया था।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।