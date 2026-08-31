40 की उम्र में मां बनने वाली हैं कश्मीरा ईरानी, सोशल मीडिया पर दी जानकारी; कलाकार दे रहे बधाई

1 of 5 कश्मीरा ईरानी - फोटो : अमर उजाला

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टीवी और फिल्म अभिनेत्री कश्मीरा ईरानी अचानक चर्चा में आ गई हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि वह मां बनने वाली हैं। अभिनेत्री ने 40 साल की उम्र में यह खबर अपने फैंस के साथ साझा की है। कई कलाकार और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।

2 of 5 कश्मीरा ईरानी - फोटो : इंस्टाग्राम@kashmira_irani

मां बनने वाली हैं कश्मीरा

कश्मीरा ईरानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहतरीन तस्वीर के साथ अपनी प्रेग्नेंसी का एलान किया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दो नारियल रखे हैं। उन पर दो टोपियां रखी हैं। उनके ऊपर चश्मा लगा है। एक टोपी पर मां और दूसरी टोपी पर पापा लिखा है।

अभिनेत्री ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'करेंट स्टेटस। जल्द ही आने वाला है।'

3 of 5 कश्मीरा ईरानी - फोटो : इंस्टाग्राम@kashmira_irani

कलाकार दे रहे बधाई

कश्मीरा की इस पोस्ट पर कई कलाकार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गौहर खान ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बहुत-बहुत बधाई। भगवान आपको हमेशा खुश रखें और अपनी सुरक्षा में रखें।' वहीं रिद्धिमा पंडित ने हर्ट इमोजी कमेंट किया है। अभिनेत्री के फैंस भी उन्हें बधाई दे रहे हैं।

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4 of 5 कश्मीरा ईरानी - फोटो : इंस्टाग्राम@kashmira_irani

कब हुई कश्मीरा ईरानी की शादी?

कश्मीरा ईरानी ने फरवरी साल 2024 में अपने बॉयफ्रेंड अक्षत सक्सेना से शादी की थी। शादी के दो वर्षों के बाद दोनों अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं।

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