दुआ का जन्मदिन: बिटिया के बर्थडे पर दीपिका-रणवीर ने कराया मैटरनिटी शूट; बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं एक्ट्रेस

सारा अर्जुन बोलीं- 'नजर न लगे'

एक तस्वीर में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह दीपिका के बेबी बंप को टच करते हुए पोज देते दिखे हैं। कपल की तस्वीरों पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी रिएक्शन दे रहे हैं। रणवीर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की को-स्टार सारा अर्जुन ने लिखा है, 'सबसे प्यारी फैमिली। नजर न लगे'।

उनके अलावा भूमि पेडनेकर, संजय कपूर और हुमा कुरैशी ने भी कमेंट किया है।



