दुआ का जन्मदिन: बिटिया के बर्थडे पर दीपिका-रणवीर ने कराया मैटरनिटी शूट; बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं एक्ट्रेस
Baby Dua birthday: अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बिटिया दुआ आज 08 सितंबर को दो साल की हो गई हैं। जल्द ही दीपिका दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। बेबी गर्ल के बर्थडे पर उन्होंने प्रेग्नेंसी शूट की तस्वीरें साझा की हैं।
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दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर जल्द ही फिर से किलकारी गूंजने वाली है। यह खूबसूरत जोड़ी अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाली है। दीपिका और रणवीर के एक बिटिया दुआ हैं, जो आज 08 सितंबर को दो साल की हुई हैं। दुआ के जन्मदिन पर कपल ने मैटरनिटी शूट कराया है और फोटोज साझा किए हैं।
लिखा- 'हमारा दिल गदगद है'
आज मंगलवार को रणवीर सिंह और दीपिका ने एक साझा इंस्टाग्राम पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने मैटरनिटी शूट की एक पूरी सीरीज साझा की है। तस्वीरों में कपल ने बेबी दुआ का चांद सा मुखड़ा भी दिखाया है।
पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, 'बेबी दुआ और हमारा दिल गदगद है। आप सभी की दुआओं और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया'।
मम्मा का बेबी बंप देख शरमाईं दुआ
दीपवीर ने मैटरनिटी शूट की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में मम्मा का बेबी बंप देखकर दुआ शरमाती हुई नजर आ रही हैं। दुआ की मुस्कान ने फैंस का दिल चुरा लिया है।
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने 08 सितंबर 2024 को बेटी दुआ का स्वागत किया था। अब कपल के परिवार का विस्तार होने वाला है। जल्द ही दीपिका दूसरी बार मां बनेंगी।
सारा अर्जुन बोलीं- 'नजर न लगे'
एक तस्वीर में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह दीपिका के बेबी बंप को टच करते हुए पोज देते दिखे हैं। कपल की तस्वीरों पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी रिएक्शन दे रहे हैं। रणवीर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की को-स्टार सारा अर्जुन ने लिखा है, 'सबसे प्यारी फैमिली। नजर न लगे'।
उनके अलावा भूमि पेडनेकर, संजय कपूर और हुमा कुरैशी ने भी कमेंट किया है।