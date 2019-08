{"_id":"5d653c408ebc3e017a20f409","slug":"then-and-now-ranu-mondal-who-sing-song-like-lata-mangeshkar-transformation-in-look","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u090f\u0915 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0928\u0947 \u0930\u0947\u0932\u0935\u0947 \u0938\u094d\u091f\u0947\u0936\u0928 \u092a\u0930 \u0917\u093e\u0928\u093e \u0917\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0915\u0940 \u092c\u0926\u0932\u0940 \u0915\u093f\u0938\u094d\u092e\u0924, \u092e\u0947\u0915\u0913\u0935\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928\u0928\u093e \u092d\u0940 \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

Updated Wed, 28 Aug 2019 12:03 AM IST

Then and Now कॉलम में आज हम बात करेंगे रानू मंडल की। 'एक प्यार का नगमा है' गाना गाकर रातोंरात लाइमलाइट में आई महिला रानू मंडल (Ranu Mondal) अब किसी स्टार से कम नहीं हैं। रानू की आवाज की तुलना लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) की आवाज से होने लगी है। रानू का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद उनकी आवाज के मुरीद लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई। सफलता के बाद रानू का मेकओवर भी हो चुका है। मेकओवर के बाद रानू मंडल को तो कुछ तस्वीरों में पहचानना भी मुश्किल है।