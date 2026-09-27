बॉक्स ऑफिस: 'द वन' ने तोड़ा 'हैवान' समेत इन फिल्मों का रिकॉर्ड, जानें 'एवेंजर्स' और 'द पैराडाइज' की कमाई

1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की नई फिल्म ‘द वन’ की रिलीज का आज तीसरा दिन है। पहले दो दिनों में इसने अच्छी कमाई की। आज रविवार को इसे वीकएंड का फायदा मिला है। साउथ के सुपरस्टार नानी की ‘द पैराडाइज’ भी अच्छा कलेक्शन कर रही है। आइए जानते हैं इन फिल्मों के अलावा हॉलीवुड फिल्म 'एवेंजर्स-एंडगेम इनकोर' ने आज कितना कलेक्शन किया है।

2 of 5 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला

'द वन' को मिला वीकएंड का फायदा सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर ‘द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। वीकएंड पर इसे भरपूर फायदा मिला है।

बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने भी बढ़िया शुरुआत की है।

फिल्म ने पहले दिन 8 करोड़ का कलेक्शन किया था।

दूसरे दिन इसकी कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली और इसने 11.25 करोड़ रुपये कमाए।

तीसरे दिन इसे रविवार की छुट्टी का फायदा मिला है। आज खबर लिखे जाने तक इसने 12.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

फिल्म ने तीन दिनों में कुल 31.79 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

3 of 5 द वन टीजर - फोटो : Youtube @balajimotionpictures

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4 of 5 एवेंजर्स-एंडगेम इनकोर - फोटो : यूट्यूब

कितनी हुई 'एवेंजर्स-एंडगेम इनकोर' की कमाई? मार्वल की सुपरहिट फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' ने एक बार फिर सिनेमाघरों में वापसी की है।

2019 में रिलीज हुई इस फिल्म को सात साल बाद मार्वल ने इसे 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' के नाम से दोबारा रिलीज किया गया है।

आज इसकी रिलीज का तीसरा दिन है।

ओपनिंग डे पर इसने 7.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

दूसरे दिन इसने 7.65 करोड़ रुपये कमाए। आज तीसरे दिन खबर लिखे जाने तक इसने 6.23 करोड़ रुपये कमाए हैं।

इसका कुल कलेक्शन 21.13 करोड़ रुपये हो गया है।

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5 of 5 फिल्म 'द पैराडाइज' में नानी और कीर्ति सुरेश - फोटो : इंस्टाग्राम- @nameisnani