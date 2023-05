सोशल मीडिया पर अब उन लोगों के रिएक्शन सामने आने लगे हैं, जिन्होंने इस फिल्म को देखा है। तो चलिए जानते हैं कि दर्शकों को द केरल स्टोरी कैसी लगी है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर यूजर्स के पॉजिटिव रिएक्शन ही सामने आ रहे हैं। एक शख्स ने कहा, मैं अपनी मेहनत की कमाई 'द केरल स्टोरी' पर खर्च करने जा रहा हूं, विवाद का मतलब यह होना चाहिए कि यह सही लोगों को नाराज कर रहा है। मेरा मतलब वामपंथी लोगों से है।' वहीं दूसरे ने कहा, 'जनता को भी सच जानने दो। कड़वे सच के लिए आंखें मूंदकर आप हर बार मूर्ख नहीं बना सकते।'

Let the people also know the truth.

You can't make fools everytime by closing eyes for bitter truth.

Showtime #TheKerelaStory #TheKeralaStoryReview — Vaibhav Parashar (@VAVsharma13) May 5, 2023

Definitely going to spend my hard earned money on watching #TheKeralaStoryReview



The controversy must mean it is pissing off the right people. I mean the left people ;) — BridgeSeller (@lokaksayakarta) May 5, 2023