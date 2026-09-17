महाकाव्य श्री रामयण कथा: ट्रोलिंग पर अंजलि अरोड़ा ने तोड़ी चुप्पी, ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर कही यह बात

'कच्चा बादाम' पर क्या बोलीं एक्ट्रेस?

अंजलि अरोड़ा ने अपनी कच्चा बादाम वाली वायरल रील पर भी बात की। उन्होंने कहा, ‘सोशल मीडिया पर जो कुछ भी होता है, वो बस कुछ समय के लिए होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग अब भी उस वीडियो को क्यों याद रखते हैं। मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैंने बस चलन को फॉलो किया। मैंने वो रील बनाई, लोग मुझे उसी की वजह से जानते हैं, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। लेकिन यही मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि मैं डांस करती थी तो मैं माता सीता का रोल कैसे कर सकती हूं? हर कोई डांस करता है, कौन सा एक्टर डांस नहीं करता? मुझे डांस करना पसंद है, ये मेरा शौक है। मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है।'