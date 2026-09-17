कौन हैं आकृति अग्रवाल?: सोशल मीडिया पोस्ट कर जाहिर किया सगाई टूटने का दर्द, क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर कही बड़ी बात

1 of 9 आकृति अग्रवाल - फोटो : अमर उजाला







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क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल की सगाई टूट गई है। इसकी जानकारी इंफ्लूएंसर आकृति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर अपने फैंस को दी। मगर अब भी आकृति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कम ही लोग जानते हैं। जानें आकृति अग्रवाल के बारे में

2 of 9 आकृति अग्रवाल - फोटो : इंस्टाग्राम- @akritiagarwal7

लखनऊ से है गहरा नाता

सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर आकृति अग्रवाल उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ की रहने वाली हैं। उनका जन्म 2 मई 2003 को हुआ था। आकृति की शुरुआती शिक्षा नवाबों के शहर लखनऊ में हुई है।

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पढ़ाई के लिए मंबई आया परिवार

आकृति अग्रवाल ने अपना कॉलेज मुंबई के निर्मला मेमोरियल फाउडेंशन कॉलेज से किया है। उनके पास बीएमएस की डिग्री है। आकृति की आगे की पढ़ाई के लिए उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया।

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कोविड-19 को दौरान बनीं इन्फ्लुएंसर

आकृति अग्रवाल ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुरू की। इसमें वह डांस,लिप-सिंक वीडियोज पोस्ट किया करती थीं। उनका यह कंटेंट यूजर्स को काफी पसंद आया। इसके बाद वह सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गईं। आज उनके इंस्टाग्राम पर तीन मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं।

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