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कौन हैं आकृति अग्रवाल?: सोशल मीडिया पोस्ट कर जाहिर किया सगाई टूटने का दर्द, क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर कही बड़ी बात

Thu, 17 Sep 2026 06:00 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Thu, 17 Sep 2026 06:00 PM IST
सार

Who is Akriti Agarwal: क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल  का रिश्ता खत्म हो चुका है। एक्ट्रेस ने सगाई टूटने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। जानें कौन हैं पृथ्वी शॉ की पूर्व मंगेतर आकृति अग्रवाल?

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Cricketer prithvi shaw engagement with akrati agarwal broken informed fans through social media
आकृति अग्रवाल - फोटो : अमर उजाला

क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल की सगाई टूट गई है। इसकी जानकारी इंफ्लूएंसर आकृति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर अपने फैंस को दी। मगर अब भी आकृति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कम ही लोग जानते हैं। जानें आकृति अग्रवाल के बारे में 

Cricketer prithvi shaw engagement with akrati agarwal broken informed fans through social media
आकृति अग्रवाल - फोटो : इंस्टाग्राम- @akritiagarwal7

लखनऊ से है गहरा नाता 
सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर आकृति अग्रवाल उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ की रहने वाली हैं। उनका जन्म 2 मई 2003 को हुआ था। आकृति की शुरुआती शिक्षा नवाबों के शहर लखनऊ में हुई है।

Cricketer prithvi shaw engagement with akrati agarwal broken informed fans through social media
आकृति अग्रवाल - फोटो : इंस्टाग्राम- @akritiagarwal7

पढ़ाई के लिए मंबई आया परिवार 
आकृति अग्रवाल ने अपना कॉलेज मुंबई के निर्मला मेमोरियल फाउडेंशन कॉलेज से किया है। उनके पास बीएमएस की डिग्री है। आकृति की आगे की पढ़ाई के लिए उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया।

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आकृति अग्रवाल - फोटो : इंस्टाग्राम- @akritiagarwal7

कोविड-19 को दौरान बनीं इन्फ्लुएंसर
आकृति अग्रवाल ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुरू की। इसमें वह डांस,लिप-सिंक वीडियोज पोस्ट किया करती थीं। उनका यह कंटेंट यूजर्स को काफी पसंद आया। इसके बाद वह सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गईं। आज उनके इंस्टाग्राम पर तीन मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं।

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आकृति अग्रवाल - फोटो : इंस्टाग्राम- @akritiagarwal7

पृथ्वी शॉ संग हुई सगाई
आकृति अग्रवाल को भारतीय क्रिकेट टीम के किक्रेटर पृथ्वी शॉ के साथ कई बार स्पॉट किया गया। इसके बाद कपल ने इसी साल 8 मार्च, 2026 को सगाई कर ली थी। दोनों के फैंस कपल की शादी का इंतजार कर रहे थे।

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