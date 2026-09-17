क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल की सगाई टूट गई है। इसकी जानकारी इंफ्लूएंसर आकृति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर अपने फैंस को दी। मगर अब भी आकृति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कम ही लोग जानते हैं। जानें आकृति अग्रवाल के बारे में
कौन हैं आकृति अग्रवाल?: सोशल मीडिया पोस्ट कर जाहिर किया सगाई टूटने का दर्द, क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर कही बड़ी बात
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Thu, 17 Sep 2026 06:00 PM IST
सार
Who is Akriti Agarwal: क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल का रिश्ता खत्म हो चुका है। एक्ट्रेस ने सगाई टूटने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। जानें कौन हैं पृथ्वी शॉ की पूर्व मंगेतर आकृति अग्रवाल?
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