पीएम मोदी जन्मदिन: सलमान बोले 'पीएम साहब', शाहरुख ने की अच्छे स्वास्थ्य की कामना; सेलेब्स ने कुछ ऐसे दी बधाई
PM Modi Birthday: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों ने बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने भी पीएम मोदी को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है।
विस्तार
शाहरुख खान ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा 'आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता के लिए बधाई। आप हमेशा देश को प्रेरित करने की ताकत और सकारात्मकता बनाए रखें।'
Here’s wishing you a very Happy Birthday, Honourable PM @narendramodi ji. To many more years of good health, happiness and fulfilment. May you always carry the strength and positivity to inspire the nation.— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 17, 2026
सलमान खान
सलमान खान ने एक्स पोस्ट में लिखा था, 'जन्मदिन मुबारक हो माननीय प्रधानमंत्री साहब, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई नरेंद्र भाई मोदी। जय हिंद।'
Janam Din Mubarak Ho Honourable P M Sahab , Wish you a very Happy Birthday Narendra Bhai Modi. Jai Hind. @narendramodi— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 17, 2026
अजय देवगन
अजय देवगन ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने देश के लिए मोदी की निस्वार्थ सेवा की तारीफ की और उनके अच्छे स्वास्थ्य व देश की सेवा जारी रखने के लिए मजबूती की प्रार्थना की।
Happy Birthday, @narendramodi ji!— Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 17, 2026
Watching you serve this nation, year after year, tirelessly and selflessly, is a reminder of what true seva looks like. Your commitment to the people of India, especially the last person in the last row, has always moved me deeply.
On your…
मोहनलाल
मोहनलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने देश की तरक्की के लिए मोदी के समर्पण की तारीफ की और उनके अच्छे स्वास्थ्य, मजबूती और देश की सेवा में लगातार सफलता की कामना की।
Wishing our Honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, a very happy birthday. Your tireless commitment to the progress of our country continues to inspire millions. May this year bring you good health, strength and continued success in your service to the nation.… pic.twitter.com/y9xzAMlaXS— Mohanlal (@Mohanlal) September 17, 2026
अक्षय कुमार
अक्षय कुमार ने भी बधाई दी है। एक्टर ने लिखा है, 'आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। मुझे लगता है जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत कोई और तरीका नहीं हो सकता। हम किसी और के काम आएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी चेहरे पर मुस्कान लाएं...बस इतना सा संकल्प'।
आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। मुझे लगता है जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत कोई और तरीका नहीं हो सकता। हम किसी और के काम आएँ, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, किसी चेहरे पर मुस्कान लाएँ… बस इतना सा संकल्प।— Akshay Kumar (@akshaykumar) September 17, 2026
Happy Birthday…
कंगना रनौत
अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा है, 'आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन राष्ट्रसेवा, समर्पण और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रेरणादायी अध्याय है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर राष्ट्रसेवा के लिए शक्ति की प्रार्थना करती हूं। आपके नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे'।
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- 17 सितंबर, 2026 को पीएम मोदी 76 साल के हो गए।
- इस मौके पर देश भर के नेताओं और मशहूर हस्तियों ने उन्हें बधाई दी।
- यह खास मौका ऐसे समय में आया है जब वह लगातार तीसरे कार्यकाल में देश का नेतृत्व कर रहे हैं।