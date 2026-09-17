पीएम मोदी जन्मदिन: सलमान बोले 'पीएम साहब', शाहरुख ने की अच्छे स्वास्थ्य की कामना; सेलेब्स ने कुछ ऐसे दी बधाई

Here’s wishing you a very Happy Birthday, Honourable PM @narendramodi ji. To many more years of good health, happiness and fulfilment. May you always carry the strength and positivity to inspire the nation. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 17, 2026

Janam Din Mubarak Ho Honourable P M Sahab , Wish you a very Happy Birthday Narendra Bhai Modi. Jai Hind. @narendramodi — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 17, 2026

Happy Birthday, @narendramodi ji!



Watching you serve this nation, year after year, tirelessly and selflessly, is a reminder of what true seva looks like. Your commitment to the people of India, especially the last person in the last row, has always moved me deeply.



On your… — Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 17, 2026

Wishing our Honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, a very happy birthday. Your tireless commitment to the progress of our country continues to inspire millions. May this year bring you good health, strength and continued success in your service to the nation.… pic.twitter.com/y9xzAMlaXS — Mohanlal (@Mohanlal) September 17, 2026

आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। मुझे लगता है जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत कोई और तरीका नहीं हो सकता। हम किसी और के काम आएँ, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, किसी चेहरे पर मुस्कान लाएँ… बस इतना सा संकल्प।

Happy Birthday… — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 17, 2026

शाहरुख खान ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा 'आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता के लिए बधाई। आप हमेशा देश को प्रेरित करने की ताकत और सकारात्मकता बनाए रखें।'सलमान खान ने एक्स पोस्ट में लिखा था, 'जन्मदिन मुबारक हो माननीय प्रधानमंत्री साहब, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई नरेंद्र भाई मोदी। जय हिंद।'अजय देवगन ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने देश के लिए मोदी की निस्वार्थ सेवा की तारीफ की और उनके अच्छे स्वास्थ्य व देश की सेवा जारी रखने के लिए मजबूती की प्रार्थना की।मोहनलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने देश की तरक्की के लिए मोदी के समर्पण की तारीफ की और उनके अच्छे स्वास्थ्य, मजबूती और देश की सेवा में लगातार सफलता की कामना की।अक्षय कुमार ने भी बधाई दी है। एक्टर ने लिखा है, 'आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। मुझे लगता है जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत कोई और तरीका नहीं हो सकता। हम किसी और के काम आएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी चेहरे पर मुस्कान लाएं...बस इतना सा संकल्प'।अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा है, 'आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन राष्ट्रसेवा, समर्पण और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रेरणादायी अध्याय है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर राष्ट्रसेवा के लिए शक्ति की प्रार्थना करती हूं। आपके नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे'।