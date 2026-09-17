दायरा: पत्नी के साथ नजर आए पृथ्वीराज सुकुमारन, फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचे रेखा और जावेद समेत ये सेलेब्स

अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन अपनी पत्नी के साथ 'दायरा' की स्क्रीनिंग में पहुंचे। उन्होंने ब्लैक जैकेट और काले चश्मे से अपने लुक को पूरा किया। वहीं उनकी पत्नी फूलों की छपाई वाली साड़ी में नजर आईं। कपल ने कैमरे के सामने पोज दिए।फिल्म की स्क्रीनिंग में सबसे पहले पहुंचने वालों में निर्देशक मेघना गुलजार शामिल थीं। उन्होंने सिल्वर और ग्रे कलर के आउटफिट में कैमरे के सामने पोज दिए।फिल्म 'दायरा' की स्क्रीनिंग में दिग्गज अभिनेत्री रेखा पहुंची। क्रीम कलर की साड़ी में रेखा ने कैमरे के सामने पोज दिए। उन्होंने रात में भी काला चश्मा पहना था, जो उनकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था।बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर फिल्म 'दायरा' की स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे। डार्क कलर के लंबे कुर्ते और काली सदरी में उन्होंने कैमरे के सामने पोज दिए।इसी तरह से 'दायरा' की स्क्रीनिंग में अभिनेत्री वर्तिका सिंह, रमेश तैरानी और सिद्धार्थ रॉय कपूर भी नजर आए।