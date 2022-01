सोशल मीडिया: क्या लखनऊ में एक अवॉर्ड फंक्शन का हिस्सा बनेंगे अक्षय कुमार? एक्टर ने फैंस को बताई सच्चाई

इंटरनेट पर इस ट्वीट के वायरल होते ही एक्टर ने इसकी सच्चाई से अपने फैंस को रूबरू कराया। इस ट्वीट का जवाब देते हुए अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, जितना जल्दी हो सकेगा मैं लखनऊ आना पसंद करूंगा। लेकिन मेरे किसी भी अवॉर्ड्स फंक्शन को अटेंड करने की खबर पूरी तरह से गलत हैं।



As much as I would love to visit Lucknow soon, this news is absolutely untrue. https://t.co/XfJ6yqo6U2