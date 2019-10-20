लड़की थी तैयार, बंट चुके थे कार्ड फिर आखिरी वक्त पर नहीं हुई थी सलमान की शादी, 20 साल बाद हुआ खुलासा

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सलमान खान
- फोटो : Social Media
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Salman Khan
- फोटो : twitter
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Sajid Nadiadwala
- फोटो : amar ujala mumbai
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साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती