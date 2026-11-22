'हनुमान अंश'

इस साल अपने करिश्माई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से हर किसी को चौंकाने वाली यह फिल्म अब ओटीटी पर आ रही है। महज दो करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में खूब शानदार प्रदर्शन किया। करीब तीन महीने तक यह थिएटर्स में सजी रही और 342.74 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। अब यह ओटीटी पर इस वीक रिलीज होगी। इसे दर्शक 27 नवंबर से सोनी लिव पर देख सकेंगे। यह नीब करौरी बाबा के जीवन से प्रेरित आध्यात्मिक बायोपिक ड्रामा फिल्म है।