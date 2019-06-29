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बिना रुके 36 सेकेंड तक 'आजादी' से बोली बच्ची, ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाए सलमान खान

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Sat, 29 Jun 2019 07:56 PM IST
सलमान खान का वीडियो
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सलमान खान का वीडियो - फोटो : सोशल मीडिया
सोशल मीडिया पर सलमान खान काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के लिए अक्सर फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं। ऐसे में सलमान खान ने फिर एक वीडियो शेयर किया है जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। वीडियो में सलमान खान से ज्यादा फोकस एक मासूम पर किया गया है।
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salman khan सलमान खान
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