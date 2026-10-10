धुरंधर द रिवेंज: रणवीर की फिल्म का जलवा बरकरार, ग्रैमी अवॉर्ड के लिए भेजे गए ये गाने; देखें लिस्ट

1 of 5 धुरंधर 2 के निर्देशक आदित्य धर - फोटो : सोशल मीडिया







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रणवीर सिंह की अदाकारी वाली फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा है। इस फिल्म ने दुनियाभर में भी अपना परचम लहराया है। टी-सीरीज और बी62 स्टूडियोज ने जानकारी दी है कि फिल्म के म्यूजिक को ग्रैमी अवार्ड्स की दौड़ में शामिल किया गया है।

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ये गाने भी हुए लिस्ट फिल्म के गाने 'आरी आरी' को 'सर्वश्रेष्ठ एशियाई पॉप संगीत प्रदर्शन' की श्रेणी में शामिल किया गया है।

'वारी जावां' को 'सर्वश्रेष्ठ डांस/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग' श्रेणी के तहत भेजा गया है।

'हम प्यार करने वाले' को 'सर्वश्रेष्ठ रीमिक्स रिकॉर्डिंग' श्रेणी के तहत भेजा गया है।

वहीं, 'डेस्टिनी- मान अटकेया' को 'सर्वश्रेष्ठ रैप प्रदर्शन' की लिस्ट में शामिल किया गया है।

'जाए सजना' को 'सर्वश्रेष्ठ पॉप युगल/समूह प्रदर्शन' में लिस्ट किया गया है। DHURANDHAR THE REVENGE for your GRAMMY®️ consideration. Thank you for all the love. 🔗 - https://t.co/huzbJe8xwS #ForYourConsideration #Grammys #RecordingAcademy #FYC @RanveerOfficial @rampalarjun @duttsanjay @ActorMadhavan #AkshayeKhanna #SaraArjun @bolbedibol @AdityaDharFilms #JyotiDeshpande @LokeshDharB62 @jiostudios #B62Studios @TSeries @JioHotstar @StarGoldIndia — B62 Studios (@B62Studios) October 9, 2026

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किस लिए नामांकित हुए गाने?

अकादमी को यह गाने अभी विचार और समीक्षा के लिए भेजे गए हैं। अभी इन्हें फाइनल नॉमिनेशन या ट्रॉफी जीतने की गारंटी नहीं मिली है। किसी भी गाने को आखिरी चरण तक पहुंचने के लिए ग्रैमी की पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। इसके अलावा गानों को वोटिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा।

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