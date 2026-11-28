बेटी सुहाना पर क्या बोले किंग खान?

आगे अपनी बातचीत में शाहरुख ने कहा, ‘मैं अब 61 साल का हो गया हूं। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी उम्र के हिसाब से ही किरदार निभाना चाहिए। मैं सुहाना के पिता का किरदार निभा रहा हूं ताकि फिल्में देखने के बाद लड़कियां ये महसूस कर सकें कि मेरे पापा ऐसे होने चाहिए।’

बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख खान एक गैंगस्टर के रूप में नजर आ सकते हैं। वहीं सुहाना खान उनकी बेटी या शिष्य के रोल में दिखाई दे सकती हैं। हालांकि, फिल्म की कहानी को लेकर अभी किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

अपने करियर पर भी की बात

इवेंट में शाहरुख ने यह भी कहा था कि वह खुद को खूबसूरत नहीं मानते। उन्होंने कहा, ‘मैं हमेशा से ही हीरो बनना चाहता था पर जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तब मुझे लगता था कि मैं अच्छा नहीं दिखता। इसलिए जब मुझे हीरो बनने का मौका मिला, तो मैं उसे बहुत खास मानता हूं। मेरे जैसे साधारण दिखने वाले इंसान के लिए यह मौका काफी मायने रखता है।'