नाना पाटेकर: 'हैरान हूं...', अमिताभ बच्चन को फिर आई दिवंगत अभिनेता की याद; साथ बिताए पलों के वीडियो किए शेयर





सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो

अमिताभ बच्चन ने ये वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स पर शेयर किए। एक वीडियो में नाना पाटेकर 'कौन बनेगा करोड़पति' में अमिताभ बच्चन के साथ बिताए पलों के बारे में बात करते नजर आए। वहीं, एक अन्य वीडियो में वह शो की हॉट सीट पर बैठे हुए 'मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया' गाना गाते दिखाई दिए।



नाना पाटेकर ने अपनी फिल्म 'कोहराम' की शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी सुनाया था। उन्होंने बताया था कि जब अमिताभ बच्चन नाना बने थे, तब उन्होंने इस बात पर एक मजाक किया था।



दरअसल, उसी दौरान अमिताभ की बेटी श्वेता बच्चन ने नव्या नवेली नंदा को जन्म दिया था। दोनों कलाकारों की फिल्म 'कोहराम' साल 1999 में रिलीज हुई थी। शेयर किए गए एक वीडियो में फिल्म से जुड़ा एक हल्का-फुल्का पल भी देखने को मिला।

अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर नाना के साथ बिताए पुराने पलों के कुछ वीडियो साझा किए। इन वीडियो में दोनों की फिल्म 'कोहराम' से लेकर टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' तक की यादें देखने को मिलीं। नाना पाटेकर के निधन के बाद अमिताभ की यह तीसरी पोस्ट है, जिसमें उन्होंने अपने साथी कलाकार को याद किया है।