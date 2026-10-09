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नाना पाटेकर: 'हैरान हूं...', अमिताभ बच्चन को फिर आई दिवंगत अभिनेता की याद; साथ बिताए पलों के वीडियो किए शेयर

Fri, 09 Oct 2026 09:53 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 09 Oct 2026 09:53 PM IST
सार

Amitabh Bachchan on Nana Patekar: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर को याद कर भावुक हो गए। जानिए क्या है पूरा मामला। 

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Amitabh Bachchan Remembers Nana Patekar Again Shares Throwback Videos From KBC And Kohram
नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन - फोटो : एक्स @AmitabhBachchan
अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर नाना के साथ बिताए पुराने पलों के कुछ वीडियो साझा किए। इन वीडियो में दोनों की फिल्म 'कोहराम' से लेकर टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' तक की यादें देखने को मिलीं। नाना पाटेकर के निधन के बाद अमिताभ की यह तीसरी पोस्ट है, जिसमें उन्होंने अपने साथी कलाकार को याद किया है।


सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो
अमिताभ बच्चन ने ये वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स पर शेयर किए। एक वीडियो में नाना पाटेकर 'कौन बनेगा करोड़पति' में अमिताभ बच्चन के साथ बिताए पलों के बारे में बात करते नजर आए। वहीं, एक अन्य वीडियो में वह शो की हॉट सीट पर बैठे हुए 'मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया' गाना गाते दिखाई दिए।

नाना पाटेकर ने अपनी फिल्म 'कोहराम' की शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी सुनाया था। उन्होंने बताया था कि जब अमिताभ बच्चन नाना बने थे, तब उन्होंने इस बात पर एक मजाक किया था।

दरअसल, उसी दौरान अमिताभ की बेटी श्वेता बच्चन ने नव्या नवेली नंदा को जन्म दिया था। दोनों कलाकारों की फिल्म 'कोहराम' साल 1999 में रिलीज हुई थी। शेयर किए गए एक वीडियो में फिल्म से जुड़ा एक हल्का-फुल्का पल भी देखने को मिला।
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भावुक हुए अमिताभ बच्चन
इन वीडियो के साथ अमिताभ बच्चन ने एक्स पर एक भावुक संदेश भी लिखा। उन्होंने कहा, 'हैरान हूं! इतने समय से हम संदेशों के जरिए उनसे जुड़े हुए थे। आज उनका संदेश नहीं आया।'

ये भी पढ़ें- संध्या मृदुल: अभिनेत्री का क्रिप्टिक पोस्ट, क्या नाना-तनुश्री केस पर दिया बड़ा बयान? सोशल मीडिया पर मचा बवाल

अमिताभ की इन पोस्ट में नाना पाटेकर के साथ उनकी दोस्ती, 'कौन बनेगा करोड़पति' में बिताए पल और दोनों के बीच का अपनापन साफ नजर आया। पुराने वीडियो के जरिए अमिताभ ने एक बार फिर अपने साथी कलाकार को याद किया।

देखें वीडियो-

 

 

 

 

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कैसे हुआ नाना पाटेकर का निधन?
नाना पाटेकर को सीने में तेज दर्द होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक, डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की। इसके बाद उनका गुरुवार को निधन हो गया। नाना का अंतिम संस्कार पुणे स्थित उनके फार्महाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।

अमिताभ बच्चन द्वारा शेयर की गई पोस्ट-
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