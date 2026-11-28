दिल्ली जाकर साफ हुई स्थिति

रॉकस्टार बनाते समय एक ऐसा दौर आया, जब रहमान और इम्तियाज दोनों को एक-दूसरे के लिए लगा कि वे अचानक गायब हो गए हैं। इम्तियाज जवाब का इंतजार कर रहे थे, जबकि रहमान पहले ही दो गानों पर काम कर चुके थे। वे डायरेक्टर इम्तियाज से सीधे संपर्क किए बिना तीन म्यूजिकल आइडिया डेवलप कर चुके थे।

वहीं, इम्तियाज अली को हैरानी हो रही थी कि क्या रहमान बहुत शराफत के साथ इस प्रोजेक्ट को मना कर रहे हैं। मगर, उन्हें यह बात तब पता चली, जब वे शूटिंग की जगह देखने दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह गए। एक असिस्टेंट डायरेक्टर को दरगाह के एक अटेंडेंट से पता चला कि रहमान इससे जुड़ा एक ट्रैक बना रहे हैं। इससे इम्तियाज को कन्फर्म हो गया कि रहमान तैयार हैं।

बाद में जब इम्तियाज ने उनसे बात की तो रहमान ने जवाब दिया, 'हां, बिल्कुल। हम फिल्म कर रहे हैं। मैंने ये तीन गाने पहले ही बना लिए हैं'।