फिल्म ‘यह प्रेम मोल लिया’ सिनेमाघरो में रिलीज हो चुकी है। हाल ही में एक बातचीत के दौरान निर्देशक सूरज बड़जात्या ने फिल्म ‘मैं प्रेम की दीवानी हूं’ की शूटिंग के वक्त को याद किया। उन्होंने बताया कि किस तरह अभिनेत्री करीना कपूर और अभिनेता अभिषेक बच्चन द्वारा किये गए मजाक से वह परेशान हो गए थे।

करीना और अभिषेक के मजाक को किया याद

सूरज बड़जात्या ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन के एक पॉडक्स्ट में बताया कि उन्हें एक बार फिल्म ‘मैं प्रेम की दीवानी हूं’ के सेट पर तेज गुस्सा आ गया था। इसका कारण और कोई नहीं करीना कपूर और अभिषेक बच्चन थे। सूरज ने कहा, ‘वह अभिषेक और करीना थे, जिनकी वजह से मुझे शूट पर गुस्सा आया। वह बहुत प्यारे लोग हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन वे दोनों बहुत शरारती थे। जब भी वे सेट पर मिलते थे, मुझे एक भी रिहर्सल करने का मौका नहीं मिलता था। वह लोग लगातार मजाक कर रहे थे, और हम सब जानते हैं कि अभिषेक कितना बड़ा शरारती है, वह मेरे पसंदीदा लोगों में से एक है। उस समय मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई थी और समय कम होता जा रहा था, इसलिए मैंने अपना माइक उन पर फेंक दिया।’