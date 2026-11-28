नमित मल्होत्रा: 'सही समय आने पर...', क्या 'रामायण' पर बनेगा GTA जैसा वीडियो गेम? नमित मल्होत्रा ने किया खुलासा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 28 Nov 2026 06:03 PM IST
सार
- Namit Malhotra: फिल्म 'रामायण' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है।
- वहीं, फिल्म के VFX की भी दर्शकों ने खूब तारीफ की है।
- अब फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने फिल्म के बाद के भी प्लान का खुलासा किया है।
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विस्तार
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारे नजर आए हैं। अब फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने एक दिलचस्प जानकारी साझा की है। जानिए क्या है पूरा मामला।
GTA जैसा एक गेम भी आने वाला है
दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में नमित मल्होत्रा ने कहा, 'GTA जैसा एक गेम भी आने वाला है, लेकिन इसके बारे में मैं सही समय आने पर और जानकारी दूंगा। यह गेम रामायण पर आधारित होगा। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा रामायण को उसी तरह खेले, जैसे वह GTA खेलता है। मैं चाहता हूं कि बच्चे इस गेम को खेलते हुए मनोरंजन के साथ-साथ कुछ सीखें भी।'
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GTA जैसा एक गेम भी आने वाला है
दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में नमित मल्होत्रा ने कहा, 'GTA जैसा एक गेम भी आने वाला है, लेकिन इसके बारे में मैं सही समय आने पर और जानकारी दूंगा। यह गेम रामायण पर आधारित होगा। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा रामायण को उसी तरह खेले, जैसे वह GTA खेलता है। मैं चाहता हूं कि बच्चे इस गेम को खेलते हुए मनोरंजन के साथ-साथ कुछ सीखें भी।'
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गेम में जटायु के साथ उड़ सकेंगे बच्चे
नमित मल्होत्रा ने आगे बताया कि उनका प्लान यह था कि फिल्म देखने के बाद लोगों को रामायण की दुनिया पसंद आए और वे उससे जुड़ाव महसूस करें। इसके बाद वे गेम के जरिए इस दुनिया को और करीब से जान सकें।
उन्होंने कहा, 'मेरा प्लान था कि जब लोगों को फिल्म देखकर इस दुनिया पर भरोसा हो जाएगा और वे इसका आनंद लेने लगेंगे, तो वे जटायु के साथ उड़ सकेंगे और रावण से लड़ सकेंगे। हम अपने गेम में यही दिखाने वाले हैं। इस गेम पर अभी काम चल रहा है। इसके बारे में मैं बाद में विस्तार से बात करूंगा।'
नमित मल्होत्रा ने आगे बताया कि उनका प्लान यह था कि फिल्म देखने के बाद लोगों को रामायण की दुनिया पसंद आए और वे उससे जुड़ाव महसूस करें। इसके बाद वे गेम के जरिए इस दुनिया को और करीब से जान सकें।
उन्होंने कहा, 'मेरा प्लान था कि जब लोगों को फिल्म देखकर इस दुनिया पर भरोसा हो जाएगा और वे इसका आनंद लेने लगेंगे, तो वे जटायु के साथ उड़ सकेंगे और रावण से लड़ सकेंगे। हम अपने गेम में यही दिखाने वाले हैं। इस गेम पर अभी काम चल रहा है। इसके बारे में मैं बाद में विस्तार से बात करूंगा।'
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फिल्म 'रामायण' के बारे में
फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। साई पल्लवी माता सीता के रूप में हैं। यश ने रावण का रोल किया है। वे इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं।
इनके अलावा फिल्म में रवि दुबे, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, शीबा चड्ढा और काजल अग्रवाल जैसे सितारे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।
फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। नमित मल्होत्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है। 'रामायण' का पहला पार्ट 5 नवंबर को रिलीज हुआ। इसका अगला भाग दिवाली 2028 को रिलीज होगा।
ये भी पढ़ें- रामायण: फिल्म से नुकसान हुआ या फायदा? नमित मल्होत्रा का बड़ा खुलासा; दूसरे पार्ट की रिलीज डेट पर दिया अपडेट
फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। साई पल्लवी माता सीता के रूप में हैं। यश ने रावण का रोल किया है। वे इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं।
इनके अलावा फिल्म में रवि दुबे, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, शीबा चड्ढा और काजल अग्रवाल जैसे सितारे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।
फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। नमित मल्होत्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है। 'रामायण' का पहला पार्ट 5 नवंबर को रिलीज हुआ। इसका अगला भाग दिवाली 2028 को रिलीज होगा।
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