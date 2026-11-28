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GTA जैसा एक गेम भी आने वाला है

दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में नमित मल्होत्रा ने कहा, 'GTA जैसा एक गेम भी आने वाला है, लेकिन इसके बारे में मैं सही समय आने पर और जानकारी दूंगा। यह गेम रामायण पर आधारित होगा। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा रामायण को उसी तरह खेले, जैसे वह GTA खेलता है। मैं चाहता हूं कि बच्चे इस गेम को खेलते हुए मनोरंजन के साथ-साथ कुछ सीखें भी।'

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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारे नजर आए हैं। अब फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने एक दिलचस्प जानकारी साझा की है। जानिए क्या है पूरा मामला।