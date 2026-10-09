क्या है कॉमरेड कल्याण?: सोशल मीडिया पर क्यों वायरल इस फिल्म का नाम? जानें क्या है कहानी और कौन हैं कलाकार

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क्या है फिल्म की कहानी?

'कॉमरेड कल्याण' 1990 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है। इसमें कॉमेडी, रोमांस और नक्सलवाद जैसे मुद्दों का मिश्रण है। फिल्म की कहानी कल्याण (श्री विष्णु) के आस पास घूमती है। वह एक थिएटर का मालिक है। वह अपनी मां से प्यार करता है। एक हादसे से सितारा (महिमा नाम्बियार) अभिनेता की मां को बचाती हैं। इसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है। कहानी में मोड़ तब आता है, जब सितारा एक संकट में फंस जाती है। इस बीच पुलिस अभिनेता को नक्सली समझती है और उसकी तलाश शुरू करती है।

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सोशल मीडिया पर इन दिनों 'कॉमरेड कल्याण' ट्रेंड में है। यह एक पीरियर एक्शन-कॉमेडी तेलुगु फिल्म है। यह आज यानी 9 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इसे लेकर दर्शकों में उत्साह है। बताया जाता है कि यह फिल्म 1992 की एक घटना से प्रेरित है, जो चर्चा में रही थी।