Nupur Sharma: नुपुर शर्मा को आड़े हाथ ले चुके हैं ये सितारे, मिर्जापुर के मुन्ना ने कहा था- करा ली...

ऋचा चड्ढा

इस मामले पर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भी अपनी टिप्पणी की। उन्हें जब लोगों ने ट्रोल किया तब भी वह मुखरता से जवाब देती नजर आईं। नुपुर के मामले में ऋचा ने कहा, 'अगर बयान किसी दबाव में वापस लिया जाए तो क्या यह माफी है? मौसी और समौसी को हर बार क्यों दोहराया जाता है और गैसलाइटिंग की जाती है। इतिहास साक्षी है कि जब जब जान बचानी थी, माफी ही काम आनी थी। अपने हीरोज का सम्मान करें।'

#ThinkingAloud Withdrawal of statement is nut apolozee. Is it even apolozee if extract under pressur ? Why Mausi n samausi is repeat n defend rubbish + gaslight alwayz. Tho itihaas is sakshi that,

Jab jab jaan bachani thi, maafi hi kaam aani thi ! Respct ur heroz ok?#SorryBabu pic.twitter.com/eArEPy8CQQ