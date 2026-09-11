प्रीति जिंटा: कमबैक के बाद डिंपल गर्ल को क्या बदलाव दिखा? पैपराजी कल्चर पर निशाना साधते हुए कही ये बात

पैपराजी और सोशल मीडिया के दखल पर क्या कहा?

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में प्रीति ने कहा, 'मेरे लिए सबसे बड़ा कल्चरल शॉक फिल्मों से नहीं, बल्कि फिल्मों के आस-पास की चीजों से जुड़ा है। जैसे पैपराजी और सोशल मीडिया का दखल। पहले, हमें बस सेट पर जाकर एक्टिंग करनी होती थी और काम खत्म करना होता था। यहां, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, यह जरूरी है। आपका 'एयरपोर्ट लुक' मायने रखता है। अगर आप दुखी हैं, तो आपको फैशनेबल तरीके से दुखी दिखना होगा या अगर आप खुश हैं, तो फैशनेबल तरीके से खुश दिखना होगा'।