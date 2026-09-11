राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: 'क्या गुजरात पाकिस्तान में है'? दिल्ली से बाहर समारोह के आयोजन पर परेश रावल बोले

क्या बोले परेश रावल?

गुजरात में 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह के आयोजन को लेकर हुए विवाद पर एक्टर परेश रावल ने कहा, 'क्या गुजरात बांग्लादेश या पाकिस्तान में है? यह भी हमारे ही देश का हिस्सा है। यह इवेंट गुजरात में क्यों नहीं होना चाहिए? गुजरात में भी इवेंट होने चाहिए। मेरा कहना है कि ऐसे इवेंट हर राज्य में होने चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है'। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में यह कहा।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | On the controversy surrounding the hosting of the 72nd National Film Awards ceremony in Gujarat, actor Paresh Rawal says, "Is Gujarat in Bangladesh or Pakistan? It is also a part of our own country. Why shouldn't this event be held in Gujarat?… pic.twitter.com/mqvuXzeZ6v — ANI (@ANI) September 11, 2026