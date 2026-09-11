अक्षरा सिंह : भोजपुरी अभिनेत्री ने ट्रोल्स से मांगी मदद; कहा- 'गाइड कर दो प्लीज'; जानिए क्या है पूरा मामला?

अक्षरा सिंह ने पोस्ट शेयर कर क्या कहा?

अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने नए गाने का पोस्ट रिलीज किया है। इसके साथ कैप्शन लिखा है, 'कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होने के लिए नहीं होतीं। बस उम्र भर दिल में अधूरी रहने के लिए होती हैं। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी मोहब्बत है, जिसका आज तक कोई नाम नहीं? अब बताओ आज शाम ही रिलीज कर दूं या कल सुबह? कमेंट में सिर्फ लिखो आज या कल लिखिए। देखते हैं किसकी जीत होती है।

