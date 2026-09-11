फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Rasika Dugal expressed her happiness as Mirzapur The Movie entered in 100 crore club

मिर्जापुर- द मूवी: करियर की पहली 100 करोड़ी फिल्म पर क्या बोलीं रसिका? करण जौहर ने की थी तारीफ

Fri, 11 Sep 2026 01:46 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Fri, 11 Sep 2026 01:46 PM IST
सार

Rasika Dugal On Mirzapur The Movie: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की बीना त्रिपाठी उर्फ रसिका दुग्गल ने हाल ही में अपना बातचीत में फिल्म के कलेक्शन और नुसरत फतेह अली खान के गाने ‘सांसों की माला पे’ पर अपनी खुशी जताई। जानें किया कहा रसिका ने?

विज्ञापन
Rasika Dugal expressed her happiness as Mirzapur The Movie entered in 100 crore club
मिर्जापुर वेब सीरीज में रसिका दुग्गल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

‘मिर्जापुर’ फ्रेंचाइजी का किरदार बीना अपने हर पार्ट के साथ अलग-अलग रूप में दिखी है। इस किरदार को रसिका दुग्गल ने निभाया है। यह फिल्म उनके करियर की पहली 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली फिल्म है। एक बातचीत में उन्होंने इस पर काफी कुछ कहा।

विज्ञापन


फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ पर क्या बोलीं रसिका? 
फिल्म  ‘मिर्जापुर: द मूवी’ बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है। इस पर फिल्म में बीना का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, ‘कोई भी काम पूरा करने के बाद, मुझे कभी भी परिणाम को लेकर कोई दबाव महसूस नहीं होता। लेकिन इस बार, मुझे उन प्रशंसकों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास हुआ जिन्होंने आठ वर्षों तक वफादारी से हमारा साथ दिया और हमें इतना प्यार दिया। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो खुश हो जाए, पर सिर्फ वो नहीं, और भी बहुत से लोग खुश हो जाएं। मैं सचमुच बहुत खुश हूं।

विज्ञापन

Rasika Dugal expressed her happiness as Mirzapur The Movie entered in 100 crore club
रसिका दुग्गल - फोटो : सोशल मीडिया

एक्ट्रेस ने कहा मैं आभारी हूं
आगे अपनी बातचीत में रसिका दुग्गल ने कहा, ‘अगर मुझे किसी भी स्क्रीन पर आने का मौका मिले, तो मैं आभारी हूं। लेकिन हां, थिएटर का अपना ही एक अलग माहौल होता है। ऐसा लगता है जैसे इतने साल से जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे थे, उसे अब इतने रोमांटिक अंदाज में पेश किया जा रहा है। यह विचार बहुत रोमांचक है।’

करण जौहर की फिल्म की तारीफ 
फिल्ममेकर करण जौहर द्वारा फिल्म की तारीफ किए जाने पर बीना ने कहा, 'अपने साथियों से सराहना मिलना, जिन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्में बनाई हैं जिन्हें हमने बार-बार देखा है और याद रखा है, बहुत मायने रखता है। यह एक बिल्कुल अलग तरह का एहसास है। पिछले कुछ दिनों में बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए। अब तो मुझे लालच आ रहा है, अगर दो घंटे में एक मैसेज भी नहीं आया तो मुझे अजीब लग रहा है । मैंने खून का स्वाद चख लिया है!'


 

Rasika Dugal expressed her happiness as Mirzapur The Movie entered in 100 crore club
रसिका दुग्गल - फोटो : सोशल मीडिया

पॉपुलर गाने पर क्या बोलीं एक्ट्रेस
नुसरत फतेह अली खान के गानें ‘सांसों की माला पे’ को फिल्म ‘मिर्जापुर’ में नए अंदाज में फिल्माया गया। इसपर रसिका ने कहा, ‘किसी लोकप्रिय, दिल को छू लेने वाले और यादों से जुड़े गाने का किसी महत्वपूर्ण दृश्य में बजना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।’ इस गानें को फिल्म में बीना त्रिपाठी और उनके प्रेमी बिरजू लोहार पर फिल्माया गया है।

विज्ञापन

Rasika Dugal expressed her happiness as Mirzapur The Movie entered in 100 crore club
मिर्जापुर द मूवी - फोटो : सोशल मीडिया

फिल्म ‘मिर्जापुर’ का कलेक्शन 

  • फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’  04 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 
  • अपने ओपनिंग डे में फिल्म ने 25.75 करोड़ का कलेक्शन किया था। 
  • बुधवार को फिल्म ने 12.55 करोड़ रुपये की कमाई की। 
  • गुरुवार को फिल्म का कलेक्शन 10.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया।
  •  फिल्म का टोटल कलेक्शन  खबर लिखे जाने तक 148.46 रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed