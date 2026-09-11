द रिवॉल्यूशनरीज: कैसे कंटेंट क्रिएटर से अभिनेता बने भुवन बाम, बगावत भरा बताया अपना सफर

निखिल आडवाणी की पीरियड ड्रामा 'द रिवोल्यूशनरीज' 11 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। भुवन बाम भी इस फिल्म का हिस्सा है। एक्टर ने एक बातचीत के दौरान दिल्ली के एक कमरे शुरू अपने सफर को याद किया। जानें क्या बोले भुवन?

अपने करियर पर क्या बोले भुवन?

भुवन बाम 'द रिवोल्यूशनरीज' में अभिनय कर रहे हैं। हाल ही में एएनआई से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा, ‘यह एक बगावत भरा एक लंबा सफर रहा है… इस सफर में बहुत से लोग मिलते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं, ऐसा मत करो। यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम खो जाओगे। भीड़ में गुम हो जाओगे। वहां कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। मैंने कहा, अगर वहां नहीं तो मैं इसे यहीं से कर लूंगा। तो मैंने इसे दिल्ली से किया।’