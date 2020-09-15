सारा-रकुल को समन भेजने की तैयारी में एजेंसी और उमर खालिद की गिरफ्तारी से नाराज सितारे, पांच खबरें

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सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और उमर खालिद
- फोटो : PTI
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रिया चक्रवर्ती
- फोटो : पीटीआई
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रागिनी द्विवेदी
- फोटो : ANI, @rraginidwivedi
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सलमान खान
- फोटो : instagram/beingsalmankhan
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उमर खालिद
- फोटो : Umar Khalid | Facebook