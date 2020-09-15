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सारा-रकुल को समन भेजने की तैयारी में एजेंसी और उमर खालिद की गिरफ्तारी से नाराज सितारे, पांच खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 15 Sep 2020 06:47 AM IST
सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और उमर खालिद
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सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और उमर खालिद - फोटो : PTI
सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ड्रग्स मामले को लेकर गिरफ्तार हुई हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो रिया ने एनसीबी से हुई पूछताछ में बॉलीवुड के करीब 25 लोगों के नाम लिए हैं इनमें सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह समेत एक डिजाइनर का नाम शामिल है। एजेंसी अब दोनों अभिनेत्रियों समेत फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा को मंगलवार को समन भेजेगी।

NCB की पूछताछ में रिया ने लिया सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम, समन भेजने की तैयारी में एजेंसी


 
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सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और उमर खालिद
सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और उमर खालिद - फोटो : PTI
रिया चक्रवर्ती
रिया चक्रवर्ती - फोटो : पीटीआई
रागिनी द्विवेदी
रागिनी द्विवेदी - फोटो : ANI, @rraginidwivedi
सलमान खान
सलमान खान - फोटो : instagram/beingsalmankhan
उमर खालिद
उमर खालिद - फोटो : Umar Khalid | Facebook
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