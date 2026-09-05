{"_id":"6a9c0ca11f53bad92c0150d5","slug":"mirzapur-the-movie-box-office-collection-day-2-films-collection-falls-a-bit-after-strong-start-2026-09-05","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"बॉक्स ऑफिस: क्या दूसरे ही दिन कम हुआ 'मिर्जापुर द मूवी' का क्रेज? वीकएंड हाेने के बावजूद कमाए इतने करोड़","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}
बॉक्स ऑफिस: क्या दूसरे ही दिन कम हुआ 'मिर्जापुर द मूवी' का क्रेज? वीकएंड हाेने के बावजूद कमाए इतने करोड़
फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' आज शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर पहले से ही फैंस में काफी एक्साइटमेंट थी। ऐसे में इसकी शुरुआत भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार हुई है। जानिए आज दूसरे दिन 'मिर्जापुर द मूवी' ने कितना कलेक्शन किया है।
2 of 5
'मिर्जापुर: द मूवी'
- फोटो : इंस्टाग्राम- @excelmovies
पहले दिन का कलेक्शन
'मिर्जापुर द मूवी' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार शुरुआत की। जनमाष्टमी के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 25.75 करोड़ की कमाई की और इस साल की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग वाली फिल्मों में चौथा स्थान हासिल कर लिया।
3 of 5
‘मिर्जापुर: द मूवी’
- फोटो : इंस्टाग्राम- @excelmusicrecords
'मिर्जापुर द मूवी' का आज का कलेक्शन
क्रेज के मुकाबले दूसरे दिन इसकी कमाई में हल्की गिरावट देखने को मिली है।
वीकएंड होने के बावजूद फिल्म ने आज खबर लिखे जाने तक 12.80 करोड़ का कलेक्शन किया है।
देर रात तक इसके आंकड़ों में और बढ़ोतरी हो सकती है।
आज के कलेक्शन को मिलाकर फिल्म का टोटल कलेक्शन 38.55 करोड़ का हो गया है।
फिल्म जल्द ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
हनुमान अंश
- फोटो : यूट्यूब
इन फिल्मों से है टक्कर
'मिर्जापुर द मूवी' के अलावा और भी कई तरह की फिल्में इन दिनों थिएटर्स में लगी हुई हैं।
इनमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में यश की 'टॉक्सिक' और 'हनुमान अंश' है।
'टॉक्सिक' की कमाई फिलहाल धीमी हो गई है, लेकिन हनुमान अंश रिलीज के काफी दिनों बाद भी अच्छी कमाई कर रही है।
इनके अलावा रवि तेजा की ‘इरुमुडी’ और हॉलीवुड हॉरर फिल्म ‘इनसिडियस’ जैसी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई हैं।
विज्ञापन
5 of 5
मिर्जापुर द मूवी की नई स्टारकास्ट
- फोटो : X
'मिर्जापुर द मूवी' की स्टारकास्ट
'मिर्जापुर द मूवी' ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दी है। फिल्म की कास्ट में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फजल, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़, श्वेता त्रिपाठी, सोनल एस. चौहान, अनंग्शा बिस्वास, शाजी चौधरी, सत्येंद्र सोनी, कुलभूषण खरबंदा और सुशांत सिंह अहम भूमिकाओं में हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।