बॉक्स ऑफिस: क्या दूसरे ही दिन कम हुआ 'मिर्जापुर द मूवी' का क्रेज? वीकएंड हाेने के बावजूद कमाए इतने करोड़

1 of 5 मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

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फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' आज शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर पहले से ही फैंस में काफी एक्साइटमेंट थी। ऐसे में इसकी शुरुआत भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार हुई है। जानिए आज दूसरे दिन 'मिर्जापुर द मूवी' ने कितना कलेक्शन किया है।

2 of 5 'मिर्जापुर: द मूवी' - फोटो : इंस्टाग्राम- @excelmovies

पहले दिन का कलेक्शन

'मिर्जापुर द मूवी' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार शुरुआत की। जनमाष्टमी के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 25.75 करोड़ की कमाई की और इस साल की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग वाली फिल्मों में चौथा स्थान हासिल कर लिया।

3 of 5 ‘मिर्जापुर: द मूवी’ - फोटो : इंस्टाग्राम- @excelmusicrecords

'मिर्जापुर द मूवी' का आज का कलेक्शन क्रेज के मुकाबले दूसरे दिन इसकी कमाई में हल्की गिरावट देखने को मिली है।

वीकएंड होने के बावजूद फिल्म ने आज खबर लिखे जाने तक 12.80 करोड़ का कलेक्शन किया है।

देर रात तक इसके आंकड़ों में और बढ़ोतरी हो सकती है।

आज के कलेक्शन को मिलाकर फिल्म का टोटल कलेक्शन 38.55 करोड़ का हो गया है।

फिल्म जल्द ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है।

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4 of 5 हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब

इन फिल्मों से है टक्कर 'मिर्जापुर द मूवी' के अलावा और भी कई तरह की फिल्में इन दिनों थिएटर्स में लगी हुई हैं।

इनमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में यश की 'टॉक्सिक' और 'हनुमान अंश' है।

'टॉक्सिक' की कमाई फिलहाल धीमी हो गई है, लेकिन हनुमान अंश रिलीज के काफी दिनों बाद भी अच्छी कमाई कर रही है।

इनके अलावा रवि तेजा की ‘इरुमुडी’ और हॉलीवुड हॉरर फिल्म ‘इनसिडियस’ जैसी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई हैं।

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