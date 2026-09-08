‘पूरे देश को पगलाने आ रहा हूं’: रवि किशन के वायरल डायलॉग ‘मनी फॉलोज माय ब्रदर’ पर बना गाना; कब होगा रिलीज?

रवि किशन बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आए दिन कभी उनकी बातों पर तो कभी उनके डांस स्टेप्स पर मीम बन रहे हैं। बीते दिनों सांसद का एक डायलॉग भी खूब वायरल रहा। अब इस डायलॉग पर वो गाना ‘मनी फॉलोज माय ब्रदर’ लेकर आ रहे हैं।

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मंगलवार को इस गाने की घोषणा करते हुए रवि किशन ने एक वीडियो साझा किया। गाने के टीजर में एक मां अपने बेटे से पूछती है- 'पढ़ाई में तो तेरा मन लगता नहीं सोचा है आगे क्या करेगा?' इसके जवाब में लड़का रवि किशन की आवाज में बोलता है- 'पूरे देश को पगला दूंगा, अभी कुछ पेश किया है, सुनो।’इसके बाद रवि किशन उसी गाड़ी में बैठे गाना गाते नजर आते हैं। इस टीजर वीडियो को शेयर करते हुए रवि किशन ने सोशल मीडिया पर कैप्शन दिया, ‘पूरे देश को पगलाने आ रहा हूं।’ बता दें यह गाना 11 सितंबर को रिलीज होगा।बता दें कि इस गाने को टी-सीरीज ने प्रोड्यूस किया है। इसमें रवि के अलावा रैपर मैलो डी ने भी आवाज दी है।