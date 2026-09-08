बिग बॉस 20: घर के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा चालू; आम्रपाली से भिड़ीं अरिश्फा; किस बात पर छलका मैरी कॉम का दर्द?

एक-दूसरे से भिड़ीं अरिश्फा और आम्रपाली

'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो जियो हॉटस्टार पर सामने आया है। इसमें अरिश्फा खान और आम्रपाली के बीच तकरार देखी जा सकती है। दरअसल, अरिश्फा इस बात की शिकायत करती दिखीं कि आम्रपाली ने उन्हें 'बच्ची' कहा। अरिश्फा ने कहा, 'मैं बच्ची दिखती हूं, लेकिन मेरा दिमाग आपसे शार्प होगा'। इस पर आम्रपाली ने कहा, 'तू इतनी सी बात लेकर नहीं बैठती अगर तेरा दिमाग शार्प होता तो'। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आम्रपाली और अरिश्फा एक-दूसरे के सामने तन कर खड़ी हो गईं।

अरिश्फा ने गुस्से में आम्रपाली को 'हिपोक्रेट' कह दिया। इस पर आम्रपाली ने कहा, 'अगर मैं हिप्पोक्रेट हू तो तू बच्ची है'। आम्रपाली को हिप्पोक्रेट बोले जाने पर माही विज भी बीच में आ गईं और अरिश्फा पर चिल्लाने लगीं।

